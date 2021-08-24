Побили та залишили помирати: у Конотопі посеред вулиці знайшли мертвим чоловіка

Поліція знайшла підозрюваних у вбивстві / УНІАН

У Сумській області в місті Конотоп 16-річний та 17-річний хлопці до смерті побили 44-річного чоловіка.

Як повідомляють у Нацполіції Сумської області, інцидент стався 23 серпня.

"О 5:00 посеред вулиці виявили труп 44-річного чоловіка. Правоохоронці встановили, що чоловіка побили, від чого він помер", - йдеться в повідомленні.

У вівторок, 24 серпня, правоохоронці встановили підозрюваних у смертельному побитті чоловіка. Ними виявилися 16-річний і 17-річний, раніше судимі за майнові злочини.

Відомо, що між молодими людьми і загиблим стався словесний конфлікт під час якого підлітки жорстоко побили чоловіка і кинули на вулиці вмирати.

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Підозрюваних затримали. Їм інкримінують ч.2 ст. 121 "Умисне тяжке тілесне ушкодження" Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, вранці 20 липня правоохоронці у Луцьку затримали 62-річного чоловіка. Поліцію викликали сусіди, яким чоловік розповів, що за допомогою сокири вбив свою колишню дружину і 22-річну дочку.

Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності. У травні суд йому присудив 850 гривень штрафу за побиття дружини і дочки і відпустив додому.

21 липня Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваному у вбивстві чоловікові запобіжний захід - 60 діб під вартою без права застави.