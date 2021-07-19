Побили та відібрали автомати: у ДБР розповіли подробиці нападу СБУшників на прикордонників

У прикордонників відібрали зброю в Сумській області / dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань готує підозри двом співробітникам Служби безпеки України, які скоїли напад і відібрали зброю у прикордонного наряду в Сумській області біля кордону з РФ.

Слідством встановлено, що в ніч з 17 на 18 липня прикордонний наряд у складі молодшого сержанта і солдата строкової служби здійснювали чергування на автомобілі поблизу села Рясне Сумського району, повідомили в ГБР.

Підкреслюється, що до прикордонників о 1:30 ночі під'їхав інший автомобіль з трьома особами, з якого вийшли дві людини. Невідомі спровокували конфлікт, зав'язалася бійка, в результаті якої невідомі завдали прикордонникам кілька ударів кулаками, заволоділи двома автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронів і поїхали в невідомому напрямку.

Пізніше в кукурудзяному полі правоохоронці виявили 2 автомати прикордонників, а 2 магазини з патронами знайшли поблизу відділення інспекторів прикордонної служби Славгород відділу прикордонної служби Краснопілля Сумського прикордонного загону.

/ dbr.gov.ua

Зазначимо, що нападниками виявилися співробітники СБУ. Спільно з представниками служби працівники ДБР затримали двох співробітників СБУ, третій - проходить як свідок.

Реклама

"У взаємодії з СБУ проводяться слідчі та оперативні дії. Найближчим часом працівникам СБУ буде повідомлено про підозру у заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, поєднане з насильством, та в умисному заподіянні працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч.3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 КК України).

/ dbr.gov.ua

Додамо, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумській області невідомі напали на прикордонний наряд, правоохоронці розшукують зловмисників.

Інцидент стався в ніч на неділю на українсько-російській ділянці державного кордону в Сумській області. Невідомі напали на прикордонний наряд. Під час нападу троє невідомих нанесли тілесні ушкодження двом прикордонникам.

Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю.