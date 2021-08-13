Побита дружина і син у кривавому підгузку: у Дніпрі поліція затримала екс-прокурора за насильство

У Дніпрі копи затримали екс-прокурора за насильство / ua.depositphotos.com

У Дніпрі чоловік (колишній співробітник прокуратури) систематично б'є дружину, бешкетує і порушує громадський порядок. Про це повідомляє портал "Репортер Дніпро".

Дніпровські копи отримали повідомлення про конфлікт в одному з будинків на проспекті імені Богдана Хмельницького. Прибулі на виклик правоохоронці, дізналися від сусідів, що чоловік регулярно здійснює домашнє насильство в сім'ї і тероризує всіх оточуючих. А з його квартири постійно чутні крики, звуки бійки, дитячий плач, а також чітко виходить неприємний запах.

Коли правоохоронці потрапили в житло, то оторопіли. Безліч речей виявилися закривавленими, всюди панував безлад, шматки розбитих меблів та інший безлад. Сам чоловік був у нетверезому стані і з руками в крові. Його жінка, теж нетвереза, була зі свіжими побоями на тілі — в крові, синцях та інших гематомах.

У квартирі також перебувала трирічна дитина. Хлопчик повзав у підгузку зі слідами крові.

Було прийнято рішення передати дитину до медичного закладу для проходження обстеження. У жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, множинні гематоми. Чоловіка доставили у відділення поліції. Слідство триває.

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Нагадаємо, раніше в Павлограді Дніпропетровської області 58-летнню жінку забив на смерть син. Коли поліцейські приїхали в квартиру, то побачили на трупі жінки численні пошкодження.

36-річний син померлої розповів, що його мати повернулася додому від співмешканця побитої і лягла спати, а незабаром померла. Але з'ясувалося, що він побив її сам.