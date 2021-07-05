"Зрада": український телеканал похвалився картою РФ з окупованим Кримом

Пізніше керівництво телеканалу стверджувало, що" Крим - це Україна " / УНІАН

Український телеканал продемонстрував своїм жителям карту РФ з окупованим Кримом. Таку вихватку зробив телеканал "Дом", створений в Україні для жителів непідконтрольних територій. Однак незабаром це ЗМІ назвало інцидент "технічною помилкою".

Карта РФ з українським півостровом на каналі потрапила на очі нардепу Олексію Гончаренко. Він опублікував дане фото у своєму Telegram-каналі.

Нардеп стверджує, що картинка буквально промайнула в одному з сюжетів. Йдеться про програму Російський щоденник, графічна заставка якої виконана у вигляді карти РФ, але без Криму. Практично миттєво відео зі скандальною картою прибрали з публічного доступу.

При цьому, головний редактор телеканалу Олексій Мацука заявив, що це, напевно, була "якась технічна помилка".

Однак на Facebook- сторінці телеканалу пізніше повідомили, що це була "справа рук конкретної людини. І її вже знайшли".

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"Криму там бути не повинно, на цій заставці. Це - помилка", - продовжив виправдовуватися Мацука.

Що являє собою "Дом"

Це - державний цілодобовий розважально-інформаційний телеканал держпідприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (до складу якого також входить канал UATV).

Мовлення канал розпочав 1 березня 2020 року на тимчасово окупованих територіях для об'єктивного інформування українців на території Донецької та Луганської областей, АР Крим та м.Севастополя та їх повернення до українського порядку денного.

З 1 березня поточного року "Дом" значно розширив своє покриття через супутникове мовлення і збільшення кількості цифрових і аналогових передавачів.

Головна мета каналу - інформаційне сприяння реінтеграції ВОТ, що передбачає "формування позитивного ставлення до реінтеграції у громадян України та інформаційного сприяння участі в цьому процесі країн-партнерів".

Нагадаємо, раніше американське видання The New York Times потрапило в скандал, розмістивши на своїх сторінках карту України, на якій відсутній захоплений Росією Крим.

На інтерактивній карті про темпи вакцинації проти коронавірусу на порталі видання Крим не позначений відповідно до територіальної приналежності.

Захоплений РФ півострів не відзначений ні як територія України, ні як територія РФ.

Крим позначений сірою територією (ледь помітною на карті).