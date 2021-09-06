Зґвалтував 7-річну внучку співмешканки: під Запоріжжям люди загрожують іноземцю самосудом

Під Запоріжжям люди загрожують іноземцю самосудом / УНІАН

У селі Богатирівка в околицях Запоріжжя місцеві жителі підозрюють чоловіка-іноземця у згвалтуванні семирічної внучки своєї співмешканки. Про це повідомляє місцевий портал Форпост.

За інформацією журналістів, Літня пара кілька років купила в Богатирівці невеликий будинок. Незвичайним було лише одне - чоловік виявився іноземцем з далекої Південної Америки. Доброзичлива і завжди усміхнена пара ні в кого не викликала негативу, кажуть односельці. У жінки є дочка від першого шлюбу і тому в Богатирівку до бабусі часто приїжджала в гості внучка.

Однак 5 вересня до будинку, де живе Літня пара, приїхали поліцейські. І вели допит сусідів, а потім ‒ допитали і чоловіка. Опісля по селу пішла чутка - нібито зі слів поліції - чоловік зґвалтував 7-річну внучку своєї співмешканки.

Розлючені люди розмалювали ворота і паркан гнівними гаслами і кажуть, що готові влаштувати самосуд. Зараз всі очікують офіційних коментарів від поліцейських.

Будинок, де нібито сталося зґвалтування / Форпост

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Нагадаємо, раніше в Чернігові 58-річний громадянин Азербайджану заманив підлітка в торговий вагончик. При цьому він попросив дівчинку нібито допомогти "забратися всередині".

Коли та зайшла у вагончик, він накинувся на неї, повалив на підлогу і згвалтував.