Зґвалтував і вкрав пачку майонезу: в Києві розшукують неадеквата з сайту знайомств

Ґвалтівник з сайту знайомств вчинив напад на дівчину, його розшукують / kiev.informator.ua

У Солом'янському районі столиці озброєний ножем чоловік зґвалтував і пограбував 24-річну дівчину, з якою він познайомився на одному з популярних сайтів знайомств.

Інцидент стався ввечері 5 вересня, пише Obozrevatel з посиланням на власні джерела.

Чоловік домовився з новою знайомою про побачення, але, мабуть, він не сподобався дівчині, тому вона швидко попрощалася.

"Чоловік простежив за нею, а коли його жертва підійшла до своєї квартири, то напав на неї та затягнув всередину. Із собою злочинець приніс скотч, яким зв'язав руки і ноги дівчині. Заклеїв рот, щоби та не кричала, а потім зґвалтував", – розповів співрозмовник видання.

читайте такожУ Київській області чоловік по-звірячому зґвалтував 16-річну дівчину і викинувПогрожуючи ножем, чоловік змусив дівчину показати, де знаходяться гроші та банківська картка. Також він забрав з квартири два мобільні телефони, кілька пляшок сидру і пачку майонезу.

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Дівчині вдалося звільнитися приблизно за годину, після цього вона звернулася по допомогу.

Прикмети підозрюваного у зґвалтуванні та грабежі

Чоловік представився як Андрій. На вигляд йому приблизно 35-40 років. Зріст близько 170 см. Волосся – русяве. Був одягнений в чорну спортивну куртку і штани.

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