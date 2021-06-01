Зґвалтували та кинули біля дороги: під Полтавою 16-річна дівчина померла після знущання

Підлітки згвалтували і кинули на дорозі дівчину / Фото Pixabay

20-річного жителя Кременчуцького району в Полтавській області підозрюють у підбурюванні до згвалтуванню дівчини. Як повідомили в поліції, він також не надав допомоги особі, яка була в небезпечному для життя стані, що спричинило смерть.

Тіло дівчини виявили 30 квітня на узбіччі дороги в селі Бреусівка місцеві жителі. За попередньою інформацією слідства, напередодні ввечері потерпіла гостювала в будинку знайомого, в компанії двох 15-річних юнаків, 17-річної дівчини і 20-річного молодого чоловіка. Вони разом вживали спиртні напої.

У свідоцтві про смерть дівчини судово-медичним експертом Кременчуцького бюро СМЕ зазначено, що вона померла в результаті отруєння алкоголем, набряку головного мозку і токсичної енцефалопатії.

Однак, запідозрили і згвалтування дівчини. Тоді ж одному з 15-річних юнаків на перших етапах слідства було вручено підозру в зґвалтуванні 16-річної дівчини. А 7 травня суд Полтавської області обрав йому запобіжний захід - утримання під вартою.

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Сьогодні, 1 червня, слідчий повідомив 20-річному місцевому жителю про підозру у вчиненні підбурювання до зґвалтування неповнолітньої дівчини.

"Також за ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило смерть потерпілої, і залучення неповнолітнього в злочинну діяльність. Це вже другий фігурант з компанії, в якій відпочивала потерпіла, кому слідчі повідомили про підозру", - йдеться в повідомленні.

Слідчими погоджено клопотання про обрання запобіжного заходу для 20-річного підозрюваного та направлено його до Комсомольського міського суду для розгляду.

На даний момент слідчі поліції здійснюють розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152),

ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, якщо це діяння спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 136),

підбурювання іншого співучасника до вчинення зґвалтування (ч. 4 статті 27 ч. 3 ст. 152),

залучення неповнолітнього до злочинної діяльності (ч.1 статті 304) Кримінального кодексу України.

Поліцейські також встановили особу, яка продала горілку неповнолітньому з компанії, в якій відпочивала померла 16-річна дівчина. Щодо 39-річної місцевої жінки складено адміністративний протокол за частиною 3 статті 156 кодексу України Про адміністративні правопорушення.

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Як раніше повідомляв Главред, в березні Україну потрясла історія про зґвалтування і вбивство 7-річної мешканки села Щасливе Херсонської області Маші Борисової.

Дівчинка зникла 7 березня в щасливому. 11 березня її знайшли мертвою у в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь. На тілі знайшли ознаки насильницької смерті. Дівчинку зґвалтували.

14 березня стало відомо, що поліція затримала підозрюваного у вбивстві Маші Борисової. Ним виявився 62-річний чоловік - друг батька дівчинки.