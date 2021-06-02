Зґвалтували та викинули помирати: з'явилися резонансні деталі трагедії на Полтавщині

Зґвалтування на Полтавщині завершилося трагедією / rua.gr

30 квітня на Полтавщині на узбіччі місцевої дороги біля села Бреусівка знайшли 16-річну дівчину. Як виявилося, дівчина була згвалтованою і мертвою.

Загибла гостювала в будинку знайомого, в компанії двох 15-річних юнаків, 17-річної дівчини і 20-річного молодого чоловіка. Вони разом вживали спиртні напої.

Одному з 15-річних юнаків, жителю Козельщинської територіальної громади, на перших етапах слідства вже вручили підозру у зґвалтуванні 16-річної дівчини. Його взяли під варту.

У вівторок, 1 червня, поліція повідомила, що ще одному 20-річному хлопцеві оголосили підозру за підбурювання до зґвалтування і ненадання допомоги дівчині, яка була в небезпечному для життя стані.

2 червня, Полтавська обласна прокуратура повідомила, що юнакові обрано запобіжний захід - домашній арешт з 22:00 до 6:00 години.

Де в момент злочину були ще двоє членів компанії, - 15-річний юнак і 17-річна дівчина, зараз в поліції не розголошують.

"Це матеріали досудового розслідування і мають статус таємниці досудового слідства. Хто там де був причетний, де стояв, — я не слідчий і не можу таких деталей вам повідомити, тому що це буде посадовим злочином. Все, що погоджено зі слідством і все, що можна подати на сьогоднішній день, я вам повідомив. Надалі робота триває", - повідомив прессекретар поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, передає ТСН.

Що відомо про загиблу 16-річну дівчину

Дівчина навчалася в Кобиляцькому аграрному ліцеї і приїхала на вихідні до бабусі і дідуся. Увечері їй зателефонувала однокурсниця і запросила в гості.

Подруга теж гостювала в сусідньому будинку на сусідній вулиці, разом з нею було троє хлопців з іншого села. Після походу в гості 16-річна дівчина додому не повернулася.

Вже вранці біля дороги її знайшов мертвою тракторист. Правоохоронці з'ясували, що вже мертву дівчину відвезли за село і там кинули. На її тілі виявили синці і травми, які місцеві почали фотографувати. У версію її смерті жителі села неохоче вірять і вважають, що дівчину побили і згвалтували, передає НТН.

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У пресслужбі поліції, кажуть, що тілесні ушкодження дівчини не пов'язані з причиною її смерті. В офіційному висновку судово-медичного експерта зазначено, що дівчина померла в результаті алкогольного отруєння, набряку головного мозку і токсичної енцефалопатії.

Вживали спиртні напої

Горілку потерпіла разом з 15-річним юнаком з компанії придбали у місцевої 39-річної місцевої жительки. За продаж алкоголю неповнолітнім жінку вже притягнули до адміністративної відповідальності.

Загалом же слідчі поліції розслідують справу за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152),

ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ч. 3 ст. 136),

підбурювання іншого співучасника до вчинення зґвалтування (ч. 4 статті 27 ч. 3 ст. 152),

залучення неповнолітнього до злочинної діяльності (ч.1 статті 304).

"Все буде детально перевірено, буде ретельно встановлено ступінь провини кожної особи і відповідно кожен понесе відповідальність у міру того, що він зробив", — підсумували в пресслужбі поліції Полтавщини.

Як раніше повідомляв Главред, в березні Україну потрясла історія про зґвалтування і вбивство 7-річної мешканки села Щасливе Херсонської області Маші Борисової.

Дівчинка зникла 7 березня в Щасливому. 11 березня її знайшли мертвою у в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь. На тілі знайшли ознаки насильницької смерті. Дівчинку зґвалтували.

14 березня стало відомо, що поліція затримала підозрюваного у вбивстві Маші Борисової. Ним виявився 62-річний чоловік - друг батька дівчинки.