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Порізав ножем і поклав спати: під Дніпром чоловік жорстоко вбив свою кохану

29 вересня 2021, 21:30

Чоловікові загрожує до 10 років в'язниці.

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Чоловік убив свою кохану / Дніпро оперативний

У Дніпропетровській області чоловік під час застілля вдарив ножем свою кохану, після чого надав їй першу допомогу і уклав спати.

Як пише видання Дніпро оперативний, коли чоловік прокинувся, то жінка вже була мертва.

"Як з'ясувалося, інцидент стався в одному з житлових будинків у Нікополі. Під час застілля між 35-річним чоловіком і його 38-річною коханою спалахнула сварка. Громадянин не впорався з емоціями, схопив ніж і вдарив ним співмешканку в область нирки", - йдеться в повідомленні.

Пізніше, коли усвідомив свій вчинок, надав постраждалій першу медичну допомогу. Вечір закінчився тим, що співмешканці розійшлися спати по різних кімнатах. "Швидку" на місце ніхто не викликав.

Вже вранці він знайшов жінку мертвою, після чого викликав поліцію.

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Знаряддя вбивства вилучено. Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст. 121 ("Умисне тяжке тілесне ушкодження"). Чоловікові загрожує до 10 років в'язниці.

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Нагадаємо, раніше в селищі міського типу Маневичі (Волинська область) 36-річний чоловік, які відсидів термін за вбивство батька в 2017 році, вбив матір.

Як встановили правоохоронці, 21 липня він повернувся з в'язниці − у 2017 році був судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть його батька.

За попередньою версією подій, у нього з матір'ю виник конфлікт, після чого син побив її палицею по голові і тілу, далі витягнув на вулицю, а сам зник. Від отриманих травм жінка померла.

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поліція вбивство
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