Відомій російській актрисі заборонили в'їзд в Україну

Прикордонники не пустили в Україну росіянку / dpsu.gov.ua

У суботу, 12 червня, прикордонники на українсько-молдовському кордоні не пустили 59-річну російську актрису озвучування і дубляжу.

Як повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби України, виявилося, вона незаконно відвідувала окупований Крим.

Як стало відомо, знаменитість прямувала до Одеси, де мав відбутися її виступ у театрі.

Відзначається, що жінка відома в Росії як актриса озвучування і дубляжу, а також співачка.

Оскільки на півострів зірка потрапила з порушенням встановленого порядку в'їзду та виїзду, у в'їзді на територію України їй відмовили.

Крім того, прикордонники заборонили відвідувати нашу країну терміном на три роки.

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Як раніше повідомляв Главред, прикордонники терміном на 3 роки заборонили в'їзд в Україну російському рок-музиканту Петру Мамонову (колишньому солісту гурту Звуки Му) за незаконне відвідування окупованого Росією Криму.

Співробітники Державної прикордонної служби не пропустили в Україну легендарного білоруського музиканта Валерія Дайнеко - вокаліста груп Пісняри і білоруські Пісняри.

В Україну не пропустили російського актора Кирила Гребенщикова, який з 2014 року не раз знімався в анексованому Криму.