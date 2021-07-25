Відомий блогер-антивакцинатор помер від коронавірусу

Блогер-антивакцинатор помер від коронавірусу / CBS

В американському штаті Каліфорнія від наслідків COVID-19 помер 34-блогер Стівен Гармон, який прославився висміюванням кампанії з вакцинації від коронавірусної інфекції.

Як повідомляє BBC, Стівен Гармон був парафіянином протестантської церкви Hillsong і затятим противником вакцинації в США.

Він стверджував, що від хвороби повинна була захистити віра, тому категорично відмовлявся від щеплення.

Напередодні смерті блогер не відступав від своїх позицій і жартував про пандемію і вакцинацію. Він публікував гумористичні зображення, відзначаючи,що "довіряє Біблії, а не головному спеціалісту з інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі".

Однак незабаром після зараження коронавірусом у блогера почалося запалення легенів. Лікування в одному з медустанов під Лос-Анджелесом не дало результатів, згодом чоловік помер 21 липня.

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В останньому пості Гармона в Twitter йдеться про необхідність підключення до ШВЛ. Також чоловік просив за нього помолитися.

"Будь ласка, моліться, вони хочуть приєднати мене до апарату штучної вентиляції легенів. Не знаю, коли я прокинуся, моліться, будь ласка", - написав блогер перед смертю.

Нагадаємо, вчені стверджують, що у людей, які перенесли коронавірус, спостерігається когнітивний дефіцит, тобто, зниження інтелекту. Причому цей наслідок інфекції не проходить навіть після одужання і фіксується в масовій кількості.

З'ясувати настільки невтішне відхилення дослідникам вдалося шляхом аналізу даних понад 81 тисячі осіб з перенесеним коронавірусним захворюванням і без нього.