До скандального стоматолога з Рівного Інни Кравчук вишикувалася черга: чи має лікар право працювати

До лікаря не можна було потрапити на прийом з дня на день, з'ясували журналісти.
До стоматолога з Рівного Інни Кравчук, звинуваченій у побитті дітей-пацієнтів, вишикувалася черга.
Стоматологу дзвонили у середині червня та дізналися, що найближча вільна дата для прийому – п'ятниця, 2 липня, повідомляє 4vlada.com.
Прессекретар прокуратури Рівненської області Оксана Жужельська сказала, що Кравчук має право працювати, і суд не міг заборонити їй робити свою роботу.
"…І стосовно ліцензії: була перевірка, і в лікарки з нею все добре…", – зазначила спікер.
Адвокат Олександра Бражникова додала, що законодавством не передбачена заборона на ведення діяльності людьми, які не є чиновниками та не виконують адміністративно-розпорядчі функції.
Скандал за участю стоматолога Інни Кравчук – що сталося:
- У лютому у Мережі з'явилося відео з камер відеоспостереження, розташованих в клініці, в якій раніше працювала Інна Кравчук. На ролику видно, що стоматолог під час прийому шарпає та б'є пацієнтів.
- Стоматолог стверджувала, що відео несправжнє. За її словами, завдяки ролику колишня роботодавиця хоче позбутися її як конкурентки.
- Кілька батьків дітей написали на стоматолога заяви у поліцію.
- Відносно Кравчук розпочато провадження, зокрема, за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. За таке правопорушення загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 грн), громадські роботи на термін до двохсот годин чи виправні роботи на період до року.
- ЗМІ писали, що лікар могла працювати без ліцензії.
- Пізніше – 10 березня, справу передали до суду. Суд зараз розглядає справу по суті. Нове засідання суду заплановано на ранок четверга, 24 червня.
Автор: Катерина Присяжнюк