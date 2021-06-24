До скандального стоматолога з Рівного Інни Кравчук вишикувалася черга: чи має лікар право працювати

Звинувачена у побитті дітей Інна Кравчук успішно працює / Скріншот

До стоматолога з Рівного Інни Кравчук, звинуваченій у побитті дітей-пацієнтів, вишикувалася черга.

Стоматологу дзвонили у середині червня та дізналися, що найближча вільна дата для прийому – п'ятниця, 2 липня, повідомляє 4vlada.com.

Прессекретар прокуратури Рівненської області Оксана Жужельська сказала, що Кравчук має право працювати, і суд не міг заборонити їй робити свою роботу.

"…І стосовно ліцензії: була перевірка, і в лікарки з нею все добре…", – зазначила спікер.

Адвокат Олександра Бражникова додала, що законодавством не передбачена заборона на ведення діяльності людьми, які не є чиновниками та не виконують адміністративно-розпорядчі функції.

Скандал за участю стоматолога Інни Кравчук – що сталося:

У лютому у Мережі з'явилося відео з камер відеоспостереження, розташованих в клініці, в якій раніше працювала Інна Кравчук. На ролику видно, що стоматолог під час прийому шарпає та б'є пацієнтів.