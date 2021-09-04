Кабани-вандали тримають у страху жителів села на Буковині: як люди борються з непроханими гостями

На Буковині потерпають від спустошливих набігів диких свиней / скріншот

Жителі села Димки, що в Чернівецькій області, потерпають від спустошливих набігів диких свиней. Ті топчуть городи селян і об'їдають кукурудзу. Дійшло навіть до того, що вони почали виходити серед білого дня.

Селищна рада направляє селян до мисливців, але ті лише розводять руками, мовляв, чіпати кабанів – не можна, великий штраф. Про те, як люди намагаються боротися з непроханими гостями, йдеться 4 вересня в сюжеті ТСН.

Помітивши кабанів-вандалів, які своїми навалами роблять чималу шкоду на засаджених кукурудзою полях, селяни проганяють їх криками і свистом. Але трапляються серед них і неполохливі, які встигають добряче нашкодити. Кажуть, вони йдуть, ніби справжня навала.

"Усе потоптали, весь город. Тут може мішок кукурудзи хіба збереться, тому що вони все поламали", – скаржиться місцева мешканка Марія Рошко, яка намагається оговтатися після нападу свиней. Її будинок біля лісу і вночі стадо тричі пройшлося кукурудзою. У відчаї жінка обклала місто страхопудами. Але свині виявилися не з полохливих.

Від зустрічі з дикими свинями може постраждати не тільки кукурудза. Свиноматки з виводком бувають дуже агресивними, можуть накинутися і на людей, захищаючи малюків. Мисливці розповідають, що нарахували вже три десятки свиней, які тероризують села Глибоцької громади. Припускають, що кабани могли з'явитися з боку Румунії, з якою межує ця територія.

Реклама

Відразу мисливці нічого не могли зробити – до відкриття сезону полювання за вбивство дикого кабана штраф становить 40 000 гривень. Довелося звертатися за спеціальною ліцензією на відстріл.

"Державний мисливський фонд надав нам ліцензію, тепер будемо цих свинею добувати. Відбуватиметься індивідуальне полювання – один мисливець і один єгер", – пояснив голова Глибоцького товариства мисливців і рибалок Сергій Круліковський.

Полювання почнеться з понеділка. До того часу боронити свої городи селянам доведеться самотужки. Чи компенсують їм збитки, у сільраді поки не можуть сказати.