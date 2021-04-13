Кабмін хоче забрати гроші на вакцину Pfizer у лікарів - нардеп

Кабмін хоче забрати гроші на вакцину Pfizer / Reuters

Щоб розплатитися за вакцини виробництва компанії Pfizer, МОЗ планує урізати витрати на закупівлю ліків і виплати українським медикам. Про це повідомила депутат з фракції Голос Ольга Стефанишина і опублікувала в Facebook проєкт відповідної постанови Уряду

У документі планується відсутні 6,5 млрд гривень на вакцину Pfizer взяти з програми медичних гарантій для населення.

"Фактично, ці гроші треба буде забрати з ліків для діабетиків, з діагностики раку, лікування COVID-19 і з додаткових виплат медикам. Це ті самі міфічні десять мільйонів доз, про які тиждень тому сурмив МОЗ і Офіс президента. Тепер ясно, хто платить: хворі і лікарі", - написала Стефанишина.

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