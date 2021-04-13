Кабмін хоче забрати гроші на вакцину Pfizer у лікарів - нардеп

Народний депутат Ольга Стефанишина попередила українців про плани українського уряд радикально розв'язати питання з грошима на вакцину Pfizer.
Щоб розплатитися за вакцини виробництва компанії Pfizer, МОЗ планує урізати витрати на закупівлю ліків і виплати українським медикам. Про це повідомила депутат з фракції Голос Ольга Стефанишина і опублікувала в Facebook проєкт відповідної постанови Уряду
У документі планується відсутні 6,5 млрд гривень на вакцину Pfizer взяти з програми медичних гарантій для населення.
"Фактично, ці гроші треба буде забрати з ліків для діабетиків, з діагностики раку, лікування COVID-19 і з додаткових виплат медикам. Це ті самі міфічні десять мільйонів доз, про які тиждень тому сурмив МОЗ і Офіс президента. Тепер ясно, хто платить: хворі і лікарі", - написала Стефанишина.
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Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше повідомлялося:
- Київ отримав першу партію препарату компанії Sinovac Biotech в розмірі 215 тисяч доз в кінці березня.
- До цього українцям кололи вакцину індійського виробництва Covishield, вироблену за Ліцензією AstraZeneca.
- Національне агентство з нагляду за здоров'ям в Бразилії (саме його фахівці перевіряли препарат на ефективність) встановило, що CoronaVac демонструє показники ефективності нижче 60%, хоча і вище 50%.
- До цього повідомлялося, що вакцина CoronaVac показала 78% ефективності проти COVID-19 на третій фазі клінічних досліджень.
- При цьому в кінці грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов обіцяв, що вакцина від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде поставлятися в Україну лише за умови, що її ефективність складе не менше 70%.
Автор: Дмитро Відоменко