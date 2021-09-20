Кабмін продовжив карантин в Україні до Нового року / УНІАН

20 вересня уряд України прийняв рішення продовжити адаптивний карантин і режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року. Про це повідомляється на сайті МОЗ.

"Поточна епідемічна ситуація контролюється. Так, ми фіксуємо зростання числа нових випадків COVID-19, але завдяки вакцинації є запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя і здоров'я - щепитися від коронавірусної інфекції при першій нагоді", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами чиновника, вже у вівторок, 21 вересня відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому оголосять, з якої дати по всій території країни встановлюють жовтий рівень епідімеіческой небезпеки.

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Нагадаємо, в Україні з понеділка, 20 вересня, вступають в силу нові протиепідемічні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Постанова № 954 від 13 вересня 2021 року була оприлюднена на сайті уряду.

При жовтому рівні діятимуть наступні карантинні обмеження: