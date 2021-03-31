Кабмін України заборонив ввезення низки товарів з РФ

Під заборону, що почне діяти з квітня, потрапила пшениця, соняшникова олія, миючі засоби, туалетний папір та інші товари.
Україна заборонила ввозити з Росії пшеницю, соняшникову олію, миючі засоби, папір та низку інших товарів. Заборона почне діяти з квітня 2021 року.
Про це йдеться у постанові № 269, яку в середу, 31 березня, опублікували на урядовому порталі.
Перелік заборонених товарів поповнився також поверхнево-активними засобами, газетним папером, картоном, крафт-папером і крафт-картоном, туалетним папером, косметичними серветками, рушниками для рук, скатертинами і серветками.
Під заборону на ввезення в Україну потрапили ящики, коробки, мішки, пакувальні пакети, мотузки з інших легованих сталей, інструменти для буріння, інші візки та ходові балансирні візки, осі, колеса та їхні частини.
Постанова набирає чинності через десять днів після опублікування.
Нагадаємо:
- Уряд Росії заборонив імпорт в країну українських залізничних коліс, колісних пар і рам візків вантажних вагонів.
- Відповідну постанову ухвалили 9 лютого. Рішення про заборону імпорту української продукції набирає чинності з дня його опублікування.