Кабмін України заборонив ввезення низки товарів з РФ

Опубліковано перелік заборонених для ввезення з Росії товарів / УНІАН

Україна заборонила ввозити з Росії пшеницю, соняшникову олію, миючі засоби, папір та низку інших товарів. Заборона почне діяти з квітня 2021 року.

Про це йдеться у постанові № 269, яку в середу, 31 березня, опублікували на урядовому порталі.

Перелік заборонених товарів поповнився також поверхнево-активними засобами, газетним папером, картоном, крафт-папером і крафт-картоном, туалетним папером, косметичними серветками, рушниками для рук, скатертинами і серветками.

Під заборону на ввезення в Україну потрапили ящики, коробки, мішки, пакувальні пакети, мотузки з інших легованих сталей, інструменти для буріння, інші візки та ходові балансирні візки, осі, колеса та їхні частини.

Постанова набирає чинності через десять днів після опублікування.

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