Кабмін спростив перетин кордону з Кримом: що змінилося

Кабмін змінив правила в'їзду в Крим / dpsu.gov.ua

Кабінет Міністрів України в середу, 26 травня, схвалив постанову, котра дозволяє громадянам України, в тому числі які проживають на тимчасово окупованих територіях, перетнути КПВВ у напрямку підконтрольної українській владі території на своєму транспорті без техпаспорту.

Згідно з проектом постанови, до постанови № 367 "Про затвердження Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї " (від 4 червня 2015 року) додається пункт про те, що перетин пункту пропуску на транспортному засобі можна здійснити за наявності реєстраційного документу, а для водіїв, які не є власниками транспорту – за наявності довіреності на право керування (завіреної відповідно до українського законодавства).

При цьому у випадках втрати реєстраційного документу можна здійснити одноразовий виїзд із тимчасово окупованої території, надавши копію реєстраційної картки транспортного засобу (завіреної відповідно до українського законодавства).

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Така копія видається територіальними сервісними центрами МВС України, зазначається в постанові, на підставі документа, котрий підтверджує особу, та заяви.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, проєкт постанови розроблено "із метою вирішення проблемних питань перетину контрольних пунктів в'їзду та виїзду на транспортних засобах громадянами України (власниками транспортних засобів (осіб, які експлуатують такі кошти на законних підставах), які проживають на тимчасово окупованих територіях".

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