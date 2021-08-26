Кабмін взявся за поліпшення умов проживання в гуртожитках: що зміниться для студентів

Студентам обіцяють поліпшити умови проживання / УНІАН

Зараз українські виші мають проблеми з гуртожитками, зокрема, вони в напівзруйнованому стані або ж студентам не вистачає місць. Тому Кабінет Міністрів схвалив концепцію програми відновлення та розвитку мережі гуртожитків на 2022 – 2026 роки.

Прем'єр-міністр під час засідання уряду заявив, що в Україні існує проблема забезпечення студентів якісними умовами проживання в гуртожитках. Як приклади наводяться практика поселення в невеликі кімнати по 5 і більше осіб.

"Ситуація однозначно вимагає рішення", – написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі і зауважив, що у тримісячний строк Міністерство освіти спільно з органами місцевого самоврядування має подати проєкт програми для її подальшого затвердження та імплементації.

Що зміниться в гуртожитках

Депутат від Слуги народу Юлія Гришина написала, що в гуртожитках зараз нестача місць, Старий ремонт, незручні меблі та відсутні комфортні умови для дистанційного навчання тощо.

Тому вона підтримує рішення Уряду Про Концепцію розвитку мережі гуртожитків на наступні 4 роки.

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Юлія Гришина розповіла, що пропонує уряд у новій концепції:

поступово розширювати мережу гуртожитків – проводити реконструкцію старих і будувати нові,

оснащувати гуртожитки зручностями для студентів: спортзалами, кімнатами для навчання, пральні,

планується також збільшити кількість гуртожитків готельного типу та підвищеної комфортабельності, впроваджувати енергоощадні технології та багато іншого.

Нагадаємо, що днями у Мережу злили фото моторошних умов життя в гуртожитку НАУ в Києві. Обставини там, кажуть, гірше, ніж у в'язниці: умивальники без кранів, ліжка без матраців, а плита без ручок, які включають конфорки. При цьому в навчальному закладі кажуть, що ці фото вже неактуальні, мовляв, зараз в гуртожитку все добре.