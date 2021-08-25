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Як працюватимуть школи з 1 вересня: Ляшко зробив важливу заяву

25 серпня 2021, 16:23

За словами Ляшка, сьогодні вже велика кількість шкіл, де майже всі педагоги вакцинувалися від коронавірусу.

школа, коронавірус
Початок навчального року / УНІАН

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні навчальний рік розпочнеться 1 вересня в звичайному режимі, але можливі і зміни.

За словами глави МОЗ, держава сьогодні підготовлена до старту нового навчального року.

Він зазначив, що зараз Україна знаходиться в "зеленому" рівні епідемічної небезпеки, а тому немає необхідності переходити на дистанційне навчання.

"Ми починаємо звичайний навчальний рік, коли діти підуть до школи..."- сказав Ляшко.

При цьому, зазначив міністр, якщо підуть ускладнення епідеміологічної ситуації і буде спостерігатися зростання кількості випадків захворювання на COVID-19, і, відповідно, країна перейде на "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень в рамках адаптивного карантину, то в такому випадку будуть працювати тільки ті школи, де вакцинувалися більше 80% педагогічного складу.

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На сьогодні вже велика кількість шкіл, де майже всі педагоги вакцинувалися від коронавірусу.

"Але ця ситуація не скрізь однакова по країні... Ми будемо дозволяти освітній процес, якщо 80% вчителів будуть вакциновані. Далі будемо дивитися на динаміку", - додав він.

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Міністр запевнив, що в даний час немає чіткої динаміки, яка б свідчила, що штам Дельта більше вражає саме дітей.

"Ми сьогодні не говоримо про вакцинацію підлітків від 12 до 18 років, хоча в інструкції виробників вакцини вже дозволяють їм робити щеплення. Над цим ми ще працюємо", - резюмував міністр.

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Робота шкіл в Україні з 1 вересня - про що раніше повідомляв Главред:

Міністерство охорони здоров'я в липні запустило вимогу, згідно з якою школи в Україні з 1 вересня 2021 року будуть працювати в тому випадку, якщо в них буде вакциновано 80% від усього персоналу навчального закладу.

У Святошинському районі міста Києва вже попереджали вчителів про те, що їх можуть не допустити до роботи в тому випадку, якщо вони не зроблять щеплення від COVID-19. Втім, там також уточнювали, що від роботи невакцинованих педагогів усувати не будуть.

Головний санлікар України Ігор Кузин заявляв, що школи, де щеплення від коронавірусу зробили менше 80% педагогів, працювати не будуть. Причому не важливо, в якій з епідеміологічних зон знаходиться навчальний заклад. Однак на даний момент немає законодавчих підстав, щоб не допустити невакцинованих вчителів до роботи.

Глава Міносвіти Сергій Шкарлет уточнював, що школи, де більшість вчителів не вакцинувалися, працюватимуть або в змішаному форматі, або на дистанційці. Причому навчальні заклади, де вчителі зробили щеплення від COVID-19, зможуть працювати навіть в умовах жорсткого карантину.

viber
школы навчальний рік Віктор Ляшко карантин новини
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