Як працюватимуть школи під час нової хвилі COVID-19: у МОЗ назвали умову

Школи зможуть працювати при 80% - й вакцинації педагогічного складу / Reuters

У МОЗ розповіли, як працюватимуть школи під час нової хвилі коронавірусної інфекції. Якщо Україну накриє новий спалах COVID-19, то школи, що знаходяться в "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" зонах, зможуть працювати, якщо в них буде вакциновано 80% педагогів.

Про це заявив головний санлікар України Ігор Кузін в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він підкреслив, що в профільному міністерстві досліджують досвід країн, де фіксується зростання рівня захворюваності коронавірусом, викликаний Дельта-штамом.

"Відповідними змінами ми будемо забороняти відкриття шкіл в "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" зонах, якщо там буде вакциновано менше, ніж 80% саме педагогічного складу", - заявив Кузін.

Також він зазначив, що більшість інфікованих штамом "Дельта", - це туристи або ті, хто з ними контактував.

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"Тому зараз також змінені правила щодо перетину державного кордону. Ми також знаємо, що певна частина припадала саме на спалах на місцях роботи. Тобто це організовані колективи, закриті приміщення, погана вентиляція. Тому зараз пріоритезували вакцинацію організованих колективів", - підсумував головний санлікар.

Нагадаємо, раніше Кузін заговорив про можливість привілеїв для вакцинованих українців, однак додав, що це питання влада розглядатиме в середині поточного місяця.

Також напередодні, 6 серпня, стало відомо, що на Тернопільщині зафіксована перша в області смерть від Дельта-штаму. Всього кількість інфікованих індійським штамом коронавірусу в цьому регіоні становить 52 людини. Серед них - дитина. Коментуючи цю ситуацію, санлікар області Оксана Чайчук підкреслила, що всі хворі привезли інфекцію з-за кордону. Деякі контактували з туристами.