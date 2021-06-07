"Як Майкл Джордан": Зеленський сподівається, що Байден обдурить Путіна

Зеленський назвав Північний потік-2 зброєю Кремля / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що був здивований та розчарований через рішення США щодо санкцій проти будівництва трубопроводу Північний потік-2. При цьому він упевнений, що Джо Байден все ще може зупинити СП-2.

В інтерв'ю Axios Зеленський назвав Північний потік-2 зброєю Кремля і зазначив, що рішення Вашингтона може послабити довіру українців до Штатів. За словами президента, він дізнався про рішення не запроваджувати санкції проти компанії-оператора проекту трубопроводу Nord Stream 2 AG та її гендиректора Маттіаса Варніга з преси.

"На жаль, це точно не направлено на підтримку України. Я справді думав, що стосується Північного потоку-2, що США, скажімо так, залишалися останнім оплотом", - сказав Зеленський.

На його думку, лише США здатні зупинити будівництво газопроводу.

"Врешті-решт, я все ще вірю, що Байден є Джорданом у політиці", - сказав він.

Зеленський згадав, як легендарний баскетболіст Майкл Джордан спочатку давав суперникам "помилкове почуття перемоги", а потім "забирав перемогу в останню хвилину".

"Це нагадує мені, як раніше грав Майкл Джордан, мій улюблений баскетболіст. Навіть Майкл Джордан дуже часто заманював свого супротивника, іноді демонструючи удавану слабкість. У нього було безліч секретних фінтів, щоби змусити свого супротивника розслабитися і нав'язати йому свою власну тактику, вселяючи помилкове відчуття близької перемоги", - пояснив Зеленський.

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При цьому Зеленський вважає, що в зворотному випадку це може призвести до неприємних наслідків для США.

"Якщо це не так, це буде розчаруванням не лише для мене. Буде відчуття, що в цих умовах у Росії буде відмінний шанс переважати над Сполученими Штатами", - зазначив президент України.

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що хотів би зустрітися з Байденом у будь-якій точці світу перед зустріччю президента США з російським лідером Володимиром Путіним.

Санкції США проти Північного потоку-2

21 травня Міністерство фінансів США офіційно оголосило про запровадження санкцій проти деяких компаній і судів, зайнятих у будівництві Північного потоку - 2. У цьому списку санкцій, однак, була відсутня компанія-оператор газопроводу Nord Stream 2 AG. У Вашингтоні назвали таке рішення забезпеченням національних інтересів американської держави.

Пізніше президент США Джо Байден пояснив причину відмови від санкцій проти СП-2 і стикнувся з жорсткою критикою членів Конгресу.