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Як зупинити агресію Росії: однокурсник Путіна розкрив секрет

16 квітня 2021, 09:23

Юрій Швець вважає, що дипломатія у врегулюванні конфлікту на Сході України "має дуже обмежену роль", і "все залежить від США".

Путина
Україна повинна зробити так, щоб у Кремлі всі повірили в те, що неприйнятний збиток відбудеться / Reuters

Активізацію російської агресії щодо України може зупинити розуміння в Кремлі того, що РФ в результаті отримає "неприйнятний збиток". При цьому зусилля дипломатії відіграють на даний момент дуже обмежену роль.

Таку думку озвучив ексрозвідник КДБ СРСР і однокурсник нинішнього президента РФ Володимира Путіна Юрій Швець у прямому ефірі ток-шоу Право на владу на телеканалі 1 + 1.

Він запропонував Україні зробити так, щоби у Кремлі "всі повірили" в те, що "неприйнятний збиток відбудеться".

"Мова не йде про те, щоби розгромити російські війська на українській території, потім перейти кордон і бити на території ворога. Є різні варіанти", - зазначив Швець.

Наприклад, він задався питанням, чому в Україні досі не створено ракети, які могли б долетіти до Москви. За його словами, це дуже охолодило б запал Кремля.

читайте такожЕксглава розвідки України спрогнозував наслідки вторгнення РосіїКолишній розвідник КДБ додав, що з 2014 року Україна зробила "недостатньо" для створення "таких Збройних сил, які могли б завдати неприйнятної шкоди РФ".

"Подивіться на Ізраїль. Це маленька держава, яка оточена ворогами. Але вона створила зброю, яка позбавляє навіть теоретичної можливості ворогів навколо Ізраїлю напасти на нього. В Україні було багато розмов, але зроблено було дуже мало", - вважає Швець.

"У дипломатії було багато помилок і у попередньої адміністрації президента Порошенка. У мене таке враження: 7 років сиділи, чекали, що якось воно саме вирішиться, а тепер, коли смажений півень клюнув, ми говоримо про дипломатію", - резюмував однокурсник Путіна.

Загострення на Донбасі - про що раніше писав Главред:

  • Головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
  • За даними розвідки, за останній тиждень Росія перекинула на окуповані частини Донбасу 2000 тонн пального і 250 російських кадрових військових.
  • Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії , Великої Британії та США - і високий представник Євросоюзу зробили заяву у зв'язку з нарощуванням російських військових сил на кордоні з Україною та в анексованому Криму.
  • Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Росія може повторити в Україні "грузинський сценарій"2008 року.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що збільшення російських військ на українському кордоні є спробою Росії залякати Захід. При цьому РФ не планує повномасштабне вторгнення.
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що всі тридцять країн-членів НАТО засудили стягування російських військ на кордон з Україною. Всі вони очікують від РФ дій, спрямованих на зниження напруженої ситуації.

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