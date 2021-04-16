Як зупинити агресію Росії: однокурсник Путіна розкрив секрет

Україна повинна зробити так, щоб у Кремлі всі повірили в те, що неприйнятний збиток відбудеться / Reuters

Активізацію російської агресії щодо України може зупинити розуміння в Кремлі того, що РФ в результаті отримає "неприйнятний збиток". При цьому зусилля дипломатії відіграють на даний момент дуже обмежену роль.

Таку думку озвучив ексрозвідник КДБ СРСР і однокурсник нинішнього президента РФ Володимира Путіна Юрій Швець у прямому ефірі ток-шоу Право на владу на телеканалі 1 + 1.

Він запропонував Україні зробити так, щоби у Кремлі "всі повірили" в те, що "неприйнятний збиток відбудеться".

"Мова не йде про те, щоби розгромити російські війська на українській території, потім перейти кордон і бити на території ворога. Є різні варіанти", - зазначив Швець.

Наприклад, він задався питанням, чому в Україні досі не створено ракети, які могли б долетіти до Москви. За його словами, це дуже охолодило б запал Кремля.

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"Подивіться на Ізраїль. Це маленька держава, яка оточена ворогами. Але вона створила зброю, яка позбавляє навіть теоретичної можливості ворогів навколо Ізраїлю напасти на нього. В Україні було багато розмов, але зроблено було дуже мало", - вважає Швець.

"У дипломатії було багато помилок і у попередньої адміністрації президента Порошенка. У мене таке враження: 7 років сиділи, чекали, що якось воно саме вирішиться, а тепер, коли смажений півень клюнув, ми говоримо про дипломатію", - резюмував однокурсник Путіна.

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