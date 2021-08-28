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Як відрізнити українців від росіян: Ніцой назвала головну ознаку

28 серпня 2021, 03:23
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Письменниця Лариса Ніцой прокоментувала статтю Путіна про Україну і пояснила, чому президенту РФ довелося її написати українською мовою.

Ніцой
Лариса Ніцой / УНІАН

Стаття президента Росії Володимира Путіна про Україну, опублікована у липні, стала реакцією на статті мовного закону, що набули чинності 16 числа. Господар Кремля впевнений, що подібні опуси щось змінять у світогляді українців. Крім того, в статті Путіна "проявилася реакція росіян, їхній сказ і безсилля, їхня істерика".

Таку думку під час чату на Главреді озвучила письменниця, педагог, громадська діячка Лариса Ніцой.

За її словами, подібні статті дійсно сприяють змінам, але не таким, яких хотілося б Кремлю.

"В Україні подібні речі працюють так: щойно Путін заявляє, що українці та росіяни – "один народ", частина українців впирає руки в боки і заявляє, що це не так, і демонстративно починає розмовляти українською мовою", - зазначила вона.

читайте такожНабули чинності нові норми мовного закону: що змінилосяНіцой додала, що відрізнити українців можна за однією ознакою, і це – мова.

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"Здавалося б, така ж голова, такі ж дві руки, такі ж дві ноги, так само сиджу на стільці, як вони... А відрізнити нас можна лише по одному - по мові. Ледве я заговорю і заговорить московит, одразу стає видно, хто є хто. Ось і українці, які переходять на українську мову, таким чином підкреслюють, що ми – не один народ з росіянами. Саме тому Путін, бідолаха, був змушений написати статтю українською мовою", - резюмувала письменниця.

Як повідомляв Главред, раніше Лариса Ніцой заявила, що стаття президента Росії про Україну - це черговий "фас" Путіна для своїх, а для нашої країни – сигнал про те, що "Московія нас нікуди не відпустить і далі буде боротися за свою присутність в Україні".

Стаття Путіна про Україну - про що раніше писав Главред:

13 липня було опубліковано статтю президента Росії Володимира Путіна про Україну. У матеріалі йшлося про звинувачення української сторони в нібито небажанні слідувати врегулюванню конфлікту на Донбасі на базі Мінських угод. При цьому Путін звинуватив Київ в організації "кривавих провокацій" в зоні збройної конфронтації.

Путін вважає Україну елементом "глобальної змови" проти Росії та звинуватив Київ у тому, що українська влада нібито залишила Донбас.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що у Путіна є час для написання статей про Українську державу, проте немає можливості провести зустріч на вищому рівні.

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українська мова Володимир Путін Лариса Ніцой РІА Новини Україна новини України
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