Як пережити спеку "без втрат": важливі рекомендації МОЗ

Як врятуватися від спеки / Reuters

Наша країну накрила екстремальна спека, яка дуже негативно відбивається на самопочутті людини. Крім того, вплив ультрафіолетового випромінювання є одним з факторів, що викликають появу меланоми.

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало вісім порад, використовуючи які можна пережити спеку "без втрат":

Перебування на сонці треба зменшити до мінімуму, особливо з 11 до 16 годин. Охолодитися допоможе кондиціонер, прохолодна ванна або душ. У сильну спеку використання вентиляторів неефективне.

Щоб уберегти шкіру, варто за 20-30 хвилин до виходу на сонце, нанести на неї сонцезахисний крем з 30+SPF.

Носіть вільний одяг з натуральних тканин світлих кольорів. Також бажано надіти сонцезахисні окуляри і капелюх з широкими полями.

Не забувайте пити якомога більше рідини, але це не повинна бути солодка газована вода, кава та алкогольні напої.

У спеку не можна займатися спортом.

Тимчасово виключіть зі свого меню гарячу і жирну їжу.

Обов'язково треба відновлювати солі і мінерали в організмі, тому що в спеку вони губляться через сильне потовиділення.

Важливо! Ніколи не залишайте дітей або тварин в автомобілі - це може призвести до теплового удару і навіть смерті.

Раніше Главред повідомляв про те, що погода в Україні у липні знову здивує. Повернеться спека, яка атакувала в червні. Стовпчики термометра на частині території можуть піднятися до 35-40 градусів тепла.