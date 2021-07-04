Як пережити спеку "без втрат": важливі рекомендації МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало вісім порад, використовуючи які можна пережити спеку "без втрат".
Наша країну накрила екстремальна спека, яка дуже негативно відбивається на самопочутті людини. Крім того, вплив ультрафіолетового випромінювання є одним з факторів, що викликають появу меланоми.
Міністерство охорони здоров'я України опублікувало вісім порад, використовуючи які можна пережити спеку "без втрат":
- Перебування на сонці треба зменшити до мінімуму, особливо з 11 до 16 годин. Охолодитися допоможе кондиціонер, прохолодна ванна або душ. У сильну спеку використання вентиляторів неефективне.
- Щоб уберегти шкіру, варто за 20-30 хвилин до виходу на сонце, нанести на неї сонцезахисний крем з 30+SPF.
- Носіть вільний одяг з натуральних тканин світлих кольорів. Також бажано надіти сонцезахисні окуляри і капелюх з широкими полями.
- Не забувайте пити якомога більше рідини, але це не повинна бути солодка газована вода, кава та алкогольні напої.
- У спеку не можна займатися спортом.
- Тимчасово виключіть зі свого меню гарячу і жирну їжу.
- Обов'язково треба відновлювати солі і мінерали в організмі, тому що в спеку вони губляться через сильне потовиділення.
- Важливо! Ніколи не залишайте дітей або тварин в автомобілі - це може призвести до теплового удару і навіть смерті.
Раніше Главред повідомляв про те, що погода в Україні у липні знову здивує. Повернеться спека, яка атакувала в червні. Стовпчики термометра на частині території можуть піднятися до 35-40 градусів тепла.
Автор: Катерина Трохимчук