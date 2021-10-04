Як правильно розрахувати правильний момент для вакцинації від COVID-19 - відповідь лікаря

Імунітет проти коронавірусу після вакцинації програє природному / Фото УНІАН

Інфекціоніст, консультант з управління змінами Revival Institute for Future Вадим Арістов під час чату на Главреді розповів, як правильно розрахувати правильний момент для вакцинації від COVID-19.

"Питання про вакцинацію є свого роду "релігійним", оскільки у нас утворилася "секта свідків вакцинації", яка працює на підвищення кількості щеплень на всі індивідуальні ризики. Ці люди будуть запевняти, що другу дозу потрібно зробити якомога швидше", - сказав експерт.

За його словами, імунітет проти коронавірусу після вакцинації програє природному. Однак все одно варто їх комбінувати, тому що є докази того, що додаткова вакцинація підвищує захист організму.

"Якщо людина перехворіла на коронавірус, то їй варто почекати певний період (кажуть, до шести місяців, але насправді ризиковано затягувати більше двох-трьох місяців), а потім йти вакцинуватися, щои відбувся "стрибок" кількості антитіл і повторна активація клітинного імунітету", - зазначив Арістов.

Інфекціоніст додав, що, плануючи щеплення, слід враховувати рівень поширення коронавірусу. Якщо для людини, яка перехворіла, прийшов час вакцинуватися, потрібно дивитися, що буде із захворюваністю через три місяці.

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"Якщо прогнозується, що вірус бушуватиме, потрібно якомога швидше вакцинуватися, щоби захистити себе. Якщо епідемія сходитиме нанівець до рівня декількох щоденних заражень, варто зрозуміти, коли може бути наступний пік, і за місяць перед ним вакцинуватися", - порадив експерт.

читайте такожМасова вакцинація дітей в Україні: у МОЗ назвали умови"Логіка наступна. Людина перехворіла - у неї стрибнули антитіла, клітинний імунітет став активним. Далі поступово імунітет починає знижуватися. Якщо людина вакцинується, антитіла стрибнуть знову і ще вище, а потім знову почнуть поступово знижуватися. Якщо вакцинуватися одразу після хвилі епідемії, то, відповідно, ближче до наступної хвилі імунітет буде не таким сильним. Але якщо вам важко вираховувати хвилі, краще просто почекайте два-три місяці після хвороби і вакцинуйтеся наступною дозою", - пояснив інфекціоніст.

Як повідомляв Главред, кожна наступна хвиля захворюваності на коронавірус не несе серйозної загрози для тих, хто перехворів на COVID-19 або прищепився, заявила доктор медичних наук, лікар-вірусолог Алла Мироненко.

За її словами, під час першої хвилі восени минулого року хворіли одні, під час другої весни хворіли вже інші люди. Тепер залишилися ті, хто не хворів і не вакцинувався. Саме ці люди зараз і хворіють на коронавірус. Їм і потрібно робити щеплення в першу чергу.