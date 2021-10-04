УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Як правильно розрахувати правильний момент для вакцинації від COVID-19 - відповідь лікаря

4 жовтня 2021, 10:27

Якщо людина перехворіла на коронавірус, то варто почекати певний період перед тим, як робити щеплення, порадив інфекціоніст Вадим Арістов.

вакцинація
Імунітет проти коронавірусу після вакцинації програє природному / Фото УНІАН

Інфекціоніст, консультант з управління змінами Revival Institute for Future Вадим Арістов під час чату на Главреді розповів, як правильно розрахувати правильний момент для вакцинації від COVID-19.

"Питання про вакцинацію є свого роду "релігійним", оскільки у нас утворилася "секта свідків вакцинації", яка працює на підвищення кількості щеплень на всі індивідуальні ризики. Ці люди будуть запевняти, що другу дозу потрібно зробити якомога швидше", - сказав експерт.

За його словами, імунітет проти коронавірусу після вакцинації програє природному. Однак все одно варто їх комбінувати, тому що є докази того, що додаткова вакцинація підвищує захист організму.

"Якщо людина перехворіла на коронавірус, то їй варто почекати певний період (кажуть, до шести місяців, але насправді ризиковано затягувати більше двох-трьох місяців), а потім йти вакцинуватися, щои відбувся "стрибок" кількості антитіл і повторна активація клітинного імунітету", - зазначив Арістов.

Інфекціоніст додав, що, плануючи щеплення, слід враховувати рівень поширення коронавірусу. Якщо для людини, яка перехворіла, прийшов час вакцинуватися, потрібно дивитися, що буде із захворюваністю через три місяці.

Реклама

"Якщо прогнозується, що вірус бушуватиме, потрібно якомога швидше вакцинуватися, щоби захистити себе. Якщо епідемія сходитиме нанівець до рівня декількох щоденних заражень, варто зрозуміти, коли може бути наступний пік, і за місяць перед ним вакцинуватися", - порадив експерт.

читайте такожМасова вакцинація дітей в Україні: у МОЗ назвали умови"Логіка наступна. Людина перехворіла - у неї стрибнули антитіла, клітинний імунітет став активним. Далі поступово імунітет починає знижуватися. Якщо людина вакцинується, антитіла стрибнуть знову і ще вище, а потім знову почнуть поступово знижуватися. Якщо вакцинуватися одразу після хвилі епідемії, то, відповідно, ближче до наступної хвилі імунітет буде не таким сильним. Але якщо вам важко вираховувати хвилі, краще просто почекайте два-три місяці після хвороби і вакцинуйтеся наступною дозою", - пояснив інфекціоніст.

Як повідомляв Главред, кожна наступна хвиля захворюваності на коронавірус не несе серйозної загрози для тих, хто перехворів на COVID-19 або прищепився, заявила доктор медичних наук, лікар-вірусолог Алла Мироненко.

За її словами, під час першої хвилі восени минулого року хворіли одні, під час другої весни хворіли вже інші люди. Тепер залишилися ті, хто не хворів і не вакцинувався. Саме ці люди зараз і хворіють на коронавірус. Їм і потрібно робити щеплення в першу чергу.

viber
коронавірус новини України коронавірус в Україні COVID-19 Вадим Арістов коронавірус новини вакцина від коронавірусу вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «Як правильно розрахувати правильний момент для вакцинації від COVID-19 - відповідь лікаря». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Найсмачніший і швидкий рецепт хачапурі: готувати всього 15 хвилинНайсмачніший і швидкий рецепт хачапурі: готувати всього 15 хвилин Грузія "здала" Зеленського через арешт СаакашвіліГрузія "здала" Зеленського через арешт Саакашвілі Україну накриє потужний антициклон: синоптики назвали терміни ще одного бабиного літаУкраїну накриє потужний антициклон: синоптики назвали терміни ще одного бабиного літа В Україну повернеться літо: астролог розповів про погоду в жовтні-2021В Україну повернеться літо: астролог розповів про погоду в жовтні-2021 "Покупки рахуємо не грошима, а гонорарами": Кухар розповіла про шопоголізм і заздрість колег"Покупки рахуємо не грошима, а гонорарами": Кухар розповіла про шопоголізм і заздрість колег

Останні новини

22:50

Запровадження накопичувальної пенсії в Україні збільшить виплати в два рази - Шмигаль

22:41

В Україні у тестовому режимі запускають 5G: усе, що відомо

22:40

Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в молодик 6 жовтня Відео

22:20

Викликає лихоманку: вчені виявили новий невідомий вірус Відео

21:50

"Не треба боятися розлютити Росію": Столтенберг розповів про вступ України до НАТО Відео

Реклама
21:43

У Києві 8-річний хлопчик впав з балкона 21-го поверху

21:28

У Запоріжжі біля входу в магазин покинули пса, на повідку - дивна записка

21:20

Діма Комаров в Пакистані проник в дуже небезпечну і закриту для ЗМІ зону Фото Відео

21:12

На Україну налетить потужний шторм і вдарить мороз Відео

21:05

Інфекціоніст оцінив ймовірність щеплення українців простроченими вакцинами

20:53

Дмитро Гордон з модною зачіскою показав, як виглядав 30 років тому: "Не в шоколаді, а з волоссям"

20:17

"Ми в Україні вам заздримо, що у вас є такий президент": Ясько відвідала Саакашвілі в СІЗО

20:15

Kyiv Global Summit-2021: українські та світові топ-спікери обговорили питання рівноправного лідерства та посилення впливу жінок

20:03

У роботі Facebook та Instagram знову стався глобальний збій Відео

19:56

Кулеба висунув звинувачення Росії через закриття місії ОБСЄ на Донбасі Відео

19:36

Кинув чоловік-іноземець: з'явилися несподівані деталі про дівчину, яка розстріляла інструктора тиру

19:28

Прикмети на 6 жовтня: що не можна робити і як залучити удачу в день Іраїди Відео

19:10

Київ готують до карантину: коли COVID-сертифікат стане обов'язковим у столиці Відео

18:30

Україна запровадила санкції проти російських підприємств і громадян РФ Відео

18:15

Актор Жонін після ДТП у Києві погрожував журналістам розправою

Реклама
18:10

Побічні ефекти та ризик зараження: у МОЗ розвіяли міфи про вакцину проти коронавірусу

18:08

Найсмачніша і корисна шаурма: готувати всього 15 хвилин Відео

17:33

Як позбутися від стрижневої мозолі і коли потрібно йти до лікаря

17:23

Вигнання з раю: чим закінчиться відсторонення Разумкова від парламентських справ Погляд

17:19

Ефективність вакцини від коронавірусу Pfizer знижується вдвічі через півроку Відео

17:04

Календар магнітних бур в жовтні 2021: найнебезпечніші дні Відео

16:59

Трагедія в Польщі: семирічний українець помер під час сімейної сварки

16:43

У Львові хлопець образився на дівчину і кинув її інтимні фото в Viber-чат

16:19

У Мінінфраструктури презентували стратегію реформування Укртрансбезпеки

16:17

П'яний коп поліз у бійку: з'явилася несподівана версія смертельних розбірок у Чернігові Відео

16:16

Багатотисячний штраф або в'язниця: як українців покарають за підроблені COVID-сертифікати і тести

15:52

Без COVID-сертифіката чи ПЛР-тесту не приходити: у Києві посилили карантин Відео

15:50

Збила стовп і мало не наїхала на пішоходів: у Києві суддю покарали штрафом у 850 гривень Відео

15:42

"Ти ж у мене не танцівниця": тато Джамали дав оцінку її танго на Танцях з зірками Відео

15:40

В Україну повернеться літо: астролог розповів про погоду в жовтні-2021

15:34

На посошок: Саакашвілі затримали під час застілля Відео

15:21

Пік буде в середині жовтня: у МОЗ повідомили, коли хвиля коронавірусу піде на спад

15:00

Гороскоп на 6 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: фатальна помилка або фантастичний день

14:54

У МОЗ розтлумачили, кому вакцинація від коронавірусу протипоказана

14:25

Дорофєєва в кислотних міні-шортиках зізналася в незвичайній фобії

Реклама
14:11

Коли день кадровика 2022 в Україні: дата, як будемо відзначати

14:06

За програмою "Велике будівництво" Зеленського вже створено 215 шкіл і садочків

14:02

У Тернополі загинула юна школярка: підозрюють, що повісилася

14:00

Інфекціоніст розвіяв популярний міф про ризики вакцинації для онкохворих Відео

13:17

Головний санлікар розповів, чи є план колоти українців третьою дозою вакцини від COVID-19

12:51

Сніг у жовтні: українцям назвали дати різкої зміни погоди Відео

12:38

Данілов розповів, коли в Україні буде пік захворюваності на COVID-19

12:21

"Вдесятьох на одного": опубліковано нове відео смертельних розбірок у Чернігові з копами Відео

12:05

"Ми впустили взагалі все, Марку, чесно!": найяскравіші фотожаби на збій Facebook, Instagram і WhatsApp Фото Відео

11:59

Рада відсторонила Разумкова від ведення засідань парламенту Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти