"Як Прип'ять": у Мережі показали, як змінився аеропорт Донецька за 7 років в окупації

Фото до і після / t.me/donetch

Міжнародний аеропорт ім. Сергія прокоф'єва в Донецьк продовжує залишатися купою руїн після запеклих боїв у 2014 році та переходу під контроль проросійських сепаратистів.

На опублікованому відео видно, що на місці колись процвітаючого аеропорту панує розруха. Для порівняння автор прикріпив до запису архівне фото Донецького аеропорту до 2014 року.

"Донецьк. Свіже відео міжнародного аеропорту імені Прокоф'єва. Ну або того, що від нього залишив "руський мір", — йдеться в підписі до кадрів.

Донецький аеропорт зараз / t.me/donetch

Користувачі Мережі були вражені побаченим.

"Дивлюся і ридаю", "Цей аеропорт входив в топ 10 аеропортів Європи", "я коли був у Донецьку (а був там часто), все відкладав поїздку в аеропорт, а марно. Поспішайте виконати задумане", "Хоча він і зараз кльово виглядає! Як Прип'ять, тільки крутіше!", - писали в коментарях під постом.

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Бої за Донецький аеропорт

Збройне протистояння за Донецький аеропорт між силами АТО на Донбасі і російськими гібридними військами "ДНР" йшли з вересня 2014 року по 22 січня 2015 року. Українські війська обороняли стратегічний об'єкт 242 дні. Бої за ДАП стали одним з головних символів незламності духу українських військ. Захисників Донецького аеропорту через це назвали "кіборгами"

Зазначимо, що аеропорт не використовується за прямим призначенням з 26 травня 2014 року. В результаті багатомісячних бойових дій будівлі та споруди аеропорту були повністю зруйновані.