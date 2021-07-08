Якраз у день народження: у Кривому Розі жорстоко розправилися з пенсіонером

Чоловік помер від численних ударів / Нацполіція

У Кривому Розі двоє чоловіків скоїли напад на пенсіонера. З чоловіком жорстоко розправилися, а потім винесли з житла жертви 1200 грн, побутову техніку і велосипед.

Як повідомляють у прокуратурі Дніпропетровської області, нелюдами виявилися 42-річний житель міста і його товариш. Вони так побили 70-річного господаря квартири, що той помер на місці. У цей день літній чоловік якраз святкував свій ювілей.

Відзначається, що чоловіки увірвалися в будинок пенсіонера, зв'язали його і заткнули рот кляпом. Потім побили побили жертву руками і ногами. Численні, в основному на тулубі і голові, травми виявилися несумісними з життям пенсіонера.

Суд вже обрав запобіжний захід для одного із зловмисників, який зізнався в скоєнні злочину. Але слідчі дії припинили тому, що він помер.

Інший свою провину визнавати відмовився. З'ясувалося, що раніше він вже був судимий. Його причетність довели прокурори. Вбивця отримав 15 років в'язниці.

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Нагадаємо, на Львівщині біля відділення поліції Стрия чоловіка розстріляли з дробовика. Жертву знайшли перехожі. Близькі вбитого не уявляють за, що так розправилися з їх родичем. Поліція шукає вбивцю.

Додамо, на Харківщині ще 13 червня поліцейські знайшли тіло по-звірячому вбитої сокирою 63-річної жінки.

Правоохоронці запідозрили раніше судимого за скоєння вбивства та крадіжки 36-річного чоловіка з міста Кропивницький. Втім, оскільки він зник з місця злочину, йому заочно повідомили про підозру і оголосили в державний розшук. Його вже знайшли. Зловмисник зізнався у вбивстві.