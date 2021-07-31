Як крізь землю провалилися: з'явилися подробиці загадкового зникнення родини на Вінничині

Поліція розшукує зниклу сім'ю / vn.npu.gov.ua

В Вінницькій області загадково зникла ціла сім'я - чоловік, дружина та їхній чотирирічний син. У місті кажуть, що у чоловіка були мільйонні борги, і саме з грошима пов'язано зникнення.

У поліцію звернулася дочка зниклої жінки. За її словами, мати напередодні говорила про поїздку в Одеську область на відпочинок. Пара з дитиною рано вранці поїхала. Схоже, що збиралися вони дуже швидко, тому що скрізь розкидано дитячі речі, а в будинку відкрито вікна. Цей будинок сім'я купила в Яришівці рік тому, передає ТСН.

Сусідка розповіла, що сімейна пара була дуже веселою і легкою на підйом. Тому коли одного ранку вона не побачила їх у дворі, то не здивувалася. Але коли приїхали стурбовані родичі та колеги — зрозуміла, з сусідською сім'єю щось сталося, тому що телефони мовчали, а сторінки в соцмережах були видалені.

"Ми з ними дружили. Оксана не раз з дітьми грала. Почали шукати, дзвонити по вайберу, все вимкнено, телефони відсутні, сторінки видалено, фото спільні видалено. Я не знаю, це якась як фантастика, я такого не бачила", - розповіла Тетяна.

Як повідомляв Главред, поліція розшукує зниклу сім'ю - 34-річного Володимира Казьміна, його 48-річну дружину Оксану та їхнього 4-річного сина Микиту. Повідомлення про зникнення надійшло до правоохоронців ввечері 27 липня.

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Зниклі проживають у селі Яришівка Вінницького району. Вони їхали на авто BMW чорного кольору на литовській реєстрації. Востаннє камери спостереження зафіксували їхній автомобіль на Житомирській трасі.

Володимир понад 10 років займається обміном валют. У чоловіка із собою могла бути велика сума грошей. Деякі знайомі сказали, що сім'я могла влізти в борги, тому вони зникли.

Прессекретар управління поліції у Вінницькій області Ганна Олійник розповіла, що одна з ключових версій зникнення в тому, що сім'я має великі боргові зобов'язання, і щоби не платити, вони можуть ховатися.

Також у поліцейських є й інші версії зникнення сім'ї, але їх не розголошують. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 155, з позначкою "безвісти зниклий".