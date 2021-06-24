Як у кіно: відомі нові подробиці про вбивцю та палія з Білогородки

Злочинець завжди повертається на місце злочину. Виявилося, що це не просто байка з голлівудських фільмів.
Днями в Білогородці Київської області горіла п'ятиповерхівка, проте пожежа була незвичайною. Будинок підпалили, щоби приховати інший злочин – вбивство. У жертви нападник вирізав серце і завдав кілька ножових поранень. А поки його шукали, чоловік весь час був поруч і спостерігав.
Підозрюваний потрапив на кадри ТСН після скоєного злочину. Він був у натовпі та спілкувався з постраждалими.
Фото затриманого у синій футболці спочатку оприлюднили правоохоронці. А днем раніше чоловік вже потрапляв в об'єктив камери. Його помітили на місці пожежі – він приходив на місце злочину кілька днів поспіль і спілкувався з постраждалими.
Старший слідчий з особливо важких справ Головного слідчого управління МВС України Руслан Сушко пояснив, що злочинці дійсно повертаються на місце злочину. Ймовірно вони хочуть отримати моральне задоволення від скоєного.
"Особливо, якщо це пов'язано зі статевими злочинами. Чи то для того, щоби підкріпитися якоюсь енергією, або отримати якісь спогади, щоби виникли у них ті самі відчуття", - сказав Сушко.
У свою чергу, психолог-криміналіст Юрій Ірхін вважає, що одна з головних причин, чому підозрюваний у вбивстві та підпалі повернувся на місце злочину – це спроба відвести підозру.
Вбивство і пожежа в Білогородці - про що раніше писав Главред:
- 21 червня горіла п'ятиповерхівка в Білогородці Київської області. В будинку прогримів вибух. Вогонь охопив кілька верхніх поверхів. Вісім людей постраждали, інші - залишилися без даху над головою.
- На згарищі знайшли труп чоловіка. У загиблого було перерізано горло. Крім того, йому завдали три удари в груди ножем і вирізали серце.
- Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Він перебуває зараз у СІЗО. Цей чоловік - моряк далекого плавання 1978 року народження.
- За інформацією правоохоронців, свою жертву затриманий добре знав - він здавав загиблому в оренду гараж. Конфлікт стався в нетверезому стані. Вже після допиту затриманий у всьому зізнався.
- За вбивство і підпал чоловікові загрожує довічне ув'язнення.