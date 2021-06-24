Як у кіно: відомі нові подробиці про вбивцю та палія з Білогородки

Підозрюваний потрапив на кадри ТСН після скоєного злочину / скріншот

Днями в Білогородці Київської області горіла п'ятиповерхівка, проте пожежа була незвичайною. Будинок підпалили, щоби приховати інший злочин – вбивство. У жертви нападник вирізав серце і завдав кілька ножових поранень. А поки його шукали, чоловік весь час був поруч і спостерігав.

Підозрюваний потрапив на кадри ТСН після скоєного злочину. Він був у натовпі та спілкувався з постраждалими.

Фото затриманого у синій футболці спочатку оприлюднили правоохоронці. А днем раніше чоловік вже потрапляв в об'єктив камери. Його помітили на місці пожежі – він приходив на місце злочину кілька днів поспіль і спілкувався з постраждалими.

Скріншот

Старший слідчий з особливо важких справ Головного слідчого управління МВС України Руслан Сушко пояснив, що злочинці дійсно повертаються на місце злочину. Ймовірно вони хочуть отримати моральне задоволення від скоєного.

"Особливо, якщо це пов'язано зі статевими злочинами. Чи то для того, щоби підкріпитися якоюсь енергією, або отримати якісь спогади, щоби виникли у них ті самі відчуття", - сказав Сушко.

У свою чергу, психолог-криміналіст Юрій Ірхін вважає, що одна з головних причин, чому підозрюваний у вбивстві та підпалі повернувся на місце злочину – це спроба відвести підозру.

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