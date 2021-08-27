Як виглядає салон найбільшого літака в світі Мрія: неймовірні кадри

Транспортний борт Ан-225 Мрія, який є найбільшим літаком у світі, вже давно знаходиться в зоні пильної уваги. А після участі літака в параді на День Незалежності, він став ще більш цікавий.

Журналіст Дмитро Хилюк на своїй сторінці в Facebook показав, як виглядає кабіна пілотів, кухня, місце для сну і величезний транспортний відсік.

Фотографії унікального літака вдалося зробити незадовго до того, як українські стронгмени побили черговий рекорд і змогли гігантський літак протягнути на відстань чотирьох метрів.

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Літак АН-225 Мрія - що про нього відомо

Кодова назва цього літака - Козак. Він є найбільшим і найпотужнішим транспортним літаком у світі. Створено цей літак в Київському КБ імені Антонова в 1988 році. Вперше злетів у повітря в 1989 році.

Потім він був законсервований на кілька років і вже в кінці 1990-х його реконструювали, модифікували для перевезення важких вантажів і знову запустили в роботу.

Максимальна злітна маса Ан-225-640 т. Літак Мрія встиг побити вже 240 рекордів і його внесли в Книгу рекордів Гіннеса. Максимальна кількість місць - 70, для управління літака необхідно 6 осіб екіпажу.

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Довжина літака - 84 метри, висота -18 метрів, розмах крила – 88,40 метрів. У нього 6 двигунів, а максимальна швидкість - 850 км/на годину. Цей літак може піднятися на висоту 11 тисяч метрів і пролетіти максимально до 15400 км.