Як зросли штрафи за помилковий виклик поліції, швидкої допомоги та пожежників

Зросли штрафи за помилковий виклик швидкої допомоги / УНІАН

В Україні набуло чинності прийняте наприкінці березня нинішнього року рішення українського парламенту про збільшення розміру штрафів за неправдивий виклик поліції, рятувальників та медиків швидкої допомоги. Про це повідомляє Голос України.

Тепер за свідомо неправдивий дзвінок в аварійно-рятувальні підрозділи потрібно буде платити штраф за стягнення в розмірі від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів, або від 850 до 3,4 тисячі гривень.

Аналогічна сума буде стягуватися за помилковий виклик медиків і поліцейських. Раніше суми були набагато менше - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-119 гривень).

Крім цього, зросли штрафи для чиновників і фізичних осіб-підприємців за недотримання приписів з техногенної та пожежної безпеки. Порушникам доведеться заплатити від 1,7 до 3,4 тисячі гривень (раніше ‒ максимум 119 гривень).

читайте такожВ Україні збільшили штрафи за порушення на дорозі

Збільшення штрафів за порушення ПДР – про що повідомлялося раніше: