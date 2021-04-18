Як зросли штрафи за помилковий виклик поліції, швидкої допомоги та пожежників

В Україні набуло чинності нещодавнє рішення Ради про збільшення штрафів для українців за помилковий виклик поліції, швидкої допомоги та рятувальників.
В Україні набуло чинності прийняте наприкінці березня нинішнього року рішення українського парламенту про збільшення розміру штрафів за неправдивий виклик поліції, рятувальників та медиків швидкої допомоги. Про це повідомляє Голос України.
Тепер за свідомо неправдивий дзвінок в аварійно-рятувальні підрозділи потрібно буде платити штраф за стягнення в розмірі від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів, або від 850 до 3,4 тисячі гривень.
Аналогічна сума буде стягуватися за помилковий виклик медиків і поліцейських. Раніше суми були набагато менше - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-119 гривень).
Крім цього, зросли штрафи для чиновників і фізичних осіб-підприємців за недотримання приписів з техногенної та пожежної безпеки. Порушникам доведеться заплатити від 1,7 до 3,4 тисячі гривень (раніше ‒ максимум 119 гривень).
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Збільшення штрафів за порушення ПДР – про що повідомлялося раніше:
- 16 лютого депутати Верховної Ради ухвалили у другому читанні проект закону про велике підвищення штрафів за порушення українцями правил дорожнього руху. Документ передбачає, що за їзду напідпитку в Україні накладатимуть штрафи від 17 до 51 тисячі гривень, за перевищення швидкості ‒ до 3,4 тисячі гривень.
- Водночас Верховна Рада України не дозволила безпідставні зупинки водіїв, щоб перевірити водія на алкоголь в крові. Також депутати не погодилися на положення закону, що дозволяли фіксувати перевищення швидкості "під прикриттям".
- Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, в лютому 2021 року заявляв про те, що в Україні планується скасування обов'язкових листів порушникам правила дорожнього руху.