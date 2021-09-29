"Яка Україна? Немає такої країни": 16-річний фанат Леніна з Києва спровокував скандал у Мережі

Хлопець заявив, що Україна – це "невдалий проект Заходу". Крім того, за його версією, Росія "ні на кого не нападала", а сам він готовий йти "воювати за ідею".
У Мережі розгорівся черговий скандал через антиукраїнські висловлювання. Цього разу відзначився 16-річний хлопець з Києва, який переїхав до столиці з Авдіївки Донецької області.
Молодий чоловік, якого звуть Єгор Антонюк, назвав російсько-українську війну – "громадянською", а Україну - "невдалим проектомЗ". Такі висловлювання він опублікував у соцмережах, скріншоти яких оприлюднив Telegram-канал Катарсис.
"Яка Україна? Немає такої країни. Україна - це невдалий проект Заходу. Росія ні на кого не нападала. На Україні - громадянська війна і бандерівські сволоти самі в цьому винні", – написав хлопець.
Також він назвав Революцію Гідності "державним переворотом". Єгор вважає, що російську мову в Україні потрібно зробити другою державною, провести референдум з питання федеративного устрою, а також заборонити ультраправі організації та вступити в Митний союз.
У Мережі знайшли фото, на яких він позує з пам'ятником Леніну та георгіївською стрічкою.
На сторінці забороненої в Україні російської соцмережі Вконтакте хлопець озвучував бажання, щоби Авдіївку "скоріше захопила ДНР", а самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" стали частиною РФ.
Крім того, хлопець озвучував бажання після свого повноліття поїхати на Донбас "воювати за ідею".
Пізніше з'явилося відео, на якому підліток просить вибачення за свої висловлювання.
"Я хотів би вибачитися перед патріотами України, перед українською армією, перед усіма тими, кого я образив. Я визнаю, що був не правий. Вибачте мене, я так робити більше не буду, обіцяю", – сказав хлопець.
Як повідомляв Главред, 21 вересня в Мережу потрапило відео, на якому видно, як мешканка Кам'янського взяла маленький прапор України і підставила його під запальничку. Коли у неї запитали, навіщо вона це робить, дівчина відповіла, що це - "не її прапор".
читайте також"Росіяни Кращі за українців": студентка з Сум погрожувала спалити українські прапориРолик привернув увагу поліцейських. В ході перевірки з'ясувалося, що дівчині 15 років. Вона навчається в одній зі шкіл Кам'янського. У діях дівчини побачили ознаки злочину, передбаченого ч. 1 статті 338 КК України - наруга над державними символами.
Пізніше дівчина вибачилася за свої дії.