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"Яка Україна? Немає такої країни": 16-річний фанат Леніна з Києва спровокував скандал у Мережі

29 вересня 2021, 06:51

Хлопець заявив, що Україна – це "невдалий проект Заходу". Крім того, за його версією, Росія "ні на кого не нападала", а сам він готовий йти "воювати за ідею".

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Підліток з Києва позував на фото з георгіївською стрічкою / t.me/catars_is

У Мережі розгорівся черговий скандал через антиукраїнські висловлювання. Цього разу відзначився 16-річний хлопець з Києва, який переїхав до столиці з Авдіївки Донецької області.

Молодий чоловік, якого звуть Єгор Антонюк, назвав російсько-українську війну – "громадянською", а Україну - "невдалим проектомЗ". Такі висловлювання він опублікував у соцмережах, скріншоти яких оприлюднив Telegram-канал Катарсис.

"Яка Україна? Немає такої країни. Україна - це невдалий проект Заходу. Росія ні на кого не нападала. На Україні - громадянська війна і бандерівські сволоти самі в цьому винні", – написав хлопець.

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Також він назвав Революцію Гідності "державним переворотом". Єгор вважає, що російську мову в Україні потрібно зробити другою державною, провести референдум з питання федеративного устрою, а також заборонити ультраправі організації та вступити в Митний союз.

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У Мережі знайшли фото, на яких він позує з пам'ятником Леніну та георгіївською стрічкою.

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На сторінці забороненої в Україні російської соцмережі Вконтакте хлопець озвучував бажання, щоби Авдіївку "скоріше захопила ДНР", а самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" стали частиною РФ.

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Крім того, хлопець озвучував бажання після свого повноліття поїхати на Донбас "воювати за ідею".

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Пізніше з'явилося відео, на якому підліток просить вибачення за свої висловлювання.

"Я хотів би вибачитися перед патріотами України, перед українською армією, перед усіма тими, кого я образив. Я визнаю, що був не правий. Вибачте мене, я так робити більше не буду, обіцяю", – сказав хлопець.

Як повідомляв Главред, 21 вересня в Мережу потрапило відео, на якому видно, як мешканка Кам'янського взяла маленький прапор України і підставила його під запальничку. Коли у неї запитали, навіщо вона це робить, дівчина відповіла, що це - "не її прапор".

читайте також"Росіяни Кращі за українців": студентка з Сум погрожувала спалити українські прапориРолик привернув увагу поліцейських. В ході перевірки з'ясувалося, що дівчині 15 років. Вона навчається в одній зі шкіл Кам'янського. У діях дівчини побачили ознаки злочину, передбаченого ч. 1 статті 338 КК України - наруга над державними символами.

Пізніше дівчина вибачилася за свої дії.

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