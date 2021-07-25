Які країни ЄС вже пускають українців: повний список і правила в'їзду

При перетині кордону всі медичні документи повинні бути переведені на англійську мову.
Франція, Швеція поповнили перелік європейських країн, які відкрили кордони для українців. Для подорожі до Франції потрібно свідоцтво про вакцинацію, до Швеції - негативний тест на COVID-19.
Про відкриття своїх кордонів для громадян України повідомило посольство Франції та посольство Швеції в нашій країні.
Отже, поки українці навіть без вакцинації від COVID-19 можуть вільно відправитися в такі країни Європи:
- Бельгія;
- Німеччина;
- Данія;
- Латвія;
- Естонія;
- Нідерланди;
- Франція.
"Немає обмежень для в'їзду, якщо громадянин України вакцинований однією з вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і дозволених для використання на території Франції", - йдеться в повідомленні.
З 26 липня 2021 року Швеція відкриє кордони для українських туристів тільки при наявності негативного тесту на COVID-19, який був проведений за 48 годин до приїзду в цю країну. Українські сертифікати про вакцинацію Стокгольм поки не визнає.
Нідерланди з 22 липня відкрили кордони для українців, дотримуючись рекомендацій Ради ЄС про зняття обмежень.
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При цьому Нідерланди навіть не вимагають ПЛР-тест, обов'язковою залишилася тільки анкета про стан здоров'я.
Для подорожей в інші країни перед вильотом пасажири повинні пройти тест на коронавірус. Термін дії ПЛР-тесту - 72 години, тесту на антиген – 48 годин. Важливо не плутати тест на антиген коронавірусу і тест на антитіла. Тест на антиген - це мазок з носоглотки як і у випадку з ПЛР.
Всі медичні документи повинні бути перекладені на англійську мову. Від тестів звільнені ті, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу і має документальне підтвердження про це, а також діти до 12 років. Деякі країни вимагають проведення другого тесту після прибуття.
Відкрилася для українців і Словаччина, але тільки за умови повного курсу вакцинації. Без щеплень прибувають в країну українці зобов'язані пройти карантин.
Крім того, з 27 липня громадянам України буде дозволено в'їзд до Іспанії. Це можливо відповідно до рішення Ради Європи. На в'їзді в країну буде потрібно свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест.
З 26 липня громадянам України буде дозволено в'їзд до Португалії. Що вимагатимуть на в'їзді в країну – тест або свідоцтво про повну вакцинацію – поки невідомо.
Нагадаємо, 15 липня Рада Європейського Союзу внесла Україну в список держав, щодо яких країнам ЄС рекомендували зняти обмеження на в'їзд, введені через пандемію коронавірусу.