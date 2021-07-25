Які країни ЄС вже пускають українців: повний список і правила в'їзду

Куди українці можуть літати в ЄС / УНІАН

Франція, Швеція поповнили перелік європейських країн, які відкрили кордони для українців. Для подорожі до Франції потрібно свідоцтво про вакцинацію, до Швеції - негативний тест на COVID-19.

Про відкриття своїх кордонів для громадян України повідомило посольство Франції та посольство Швеції в нашій країні.

Отже, поки українці навіть без вакцинації від COVID-19 можуть вільно відправитися в такі країни Європи:

Бельгія;

Німеччина;

Данія;

Латвія;

Естонія;

Нідерланди;

Франція.

"Немає обмежень для в'їзду, якщо громадянин України вакцинований однією з вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і дозволених для використання на території Франції", - йдеться в повідомленні.

З 26 липня 2021 року Швеція відкриє кордони для українських туристів тільки при наявності негативного тесту на COVID-19, який був проведений за 48 годин до приїзду в цю країну. Українські сертифікати про вакцинацію Стокгольм поки не визнає.

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Нідерланди з 22 липня відкрили кордони для українців, дотримуючись рекомендацій Ради ЄС про зняття обмежень.

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При цьому Нідерланди навіть не вимагають ПЛР-тест, обов'язковою залишилася тільки анкета про стан здоров'я.

Для подорожей в інші країни перед вильотом пасажири повинні пройти тест на коронавірус. Термін дії ПЛР-тесту - 72 години, тесту на антиген – 48 годин. Важливо не плутати тест на антиген коронавірусу і тест на антитіла. Тест на антиген - це мазок з носоглотки як і у випадку з ПЛР.

Всі медичні документи повинні бути перекладені на англійську мову. Від тестів звільнені ті, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу і має документальне підтвердження про це, а також діти до 12 років. Деякі країни вимагають проведення другого тесту після прибуття.

Відкрилася для українців і Словаччина, але тільки за умови повного курсу вакцинації. Без щеплень прибувають в країну українці зобов'язані пройти карантин.

Крім того, з 27 липня громадянам України буде дозволено в'їзд до Іспанії. Це можливо відповідно до рішення Ради Європи. На в'їзді в країну буде потрібно свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест.

З 26 липня громадянам України буде дозволено в'їзд до Португалії. Що вимагатимуть на в'їзді в країну – тест або свідоцтво про повну вакцинацію – поки невідомо.

Нагадаємо, 15 липня Рада Європейського Союзу внесла Україну в список держав, щодо яких країнам ЄС рекомендували зняти обмеження на в'їзд, введені через пандемію коронавірусу.