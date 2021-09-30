Які вакцини захищають від тяжкого перебігу COVID-19: у МОЗ дали відповідь

В Україні використовують три типи вакцин.
Зараз в Україні використовуються три типи вакцин від коронавірусної інфекції, які доступні громадянам.
Як повідомили у прес-службі МОЗ, всі вони захищають від тяжкого перебігу хвороби, ускладнень і смерті.
В Україні використовують такі типи вакцин:
- Векторна (рекомбінантна) - AstraZeneca (Vaxzevria, CoviShield і SKBio)
- Інактивована (вакцина з неактивним вірусом) - CoronaVac / Sinovac Biotech
- мРНК-вакцина - Comirnaty / Pfizer-BioNTech
Залежно від типу препарату, організм людини виробляє на вірус імунітет, антитіла і Т-клітини.
Раніше ми повідомляли, що в Україні з'явилисяінноваційні ліки прямої дії на коронавірус. Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, препарати вже направлені в регіони. Йдеться про 20 тисяч флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) і 40 тисяч флаконів Етесевімабу (Etesevimab).
Також варто відзначити, що в Україні понад 98% померлих від COVID-19 у віці старше 60 років, які не були вакциновані. Крім того, 97% госпіталізованих з коронавірусною інфекцією серед цієї вікової групи не пройшли повний курс вакцинації.