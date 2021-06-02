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"Який ти угорський, ти - Оболонський": Шуфрич у Раді відкрито нахамив Тищенка

2 червня 2021, 17:37

Нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич влаштував публічний скандал з Миколою Тищенком через склад міжпарламентської групи дружби між Україною та Угорщиною.

Шуфрича
Нестор Шуфрич / УНІАН

Між народними депутатами від опозиційна платформа - за життя Нестором Шуфричем і керівником Закарпатської організації "Слуги народу" Миколою Тищенком виник словесний конфлікт через склад міжпарламентської групи дружби України та Угорщини. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту в середу, 2 червня.

"Коля, ну який ти Угорський, ти ж Оболонський", ‒ звернувся до Тищенка з трибуни уродженець Закарпаття Шуфрич. Потім він згадав про те, що його бабуся була угоркою. А закінчив свій спіч нардеп від ОПЗЖ довгою фразою по-угорськи - судячи з інтонації, явно безстороннього і лайливого характеру.

читайте такожЛокдаун для лохів: Тищенко потрапив у новий скандал не випадково

Скандал з Миколою Тищенком - про що повідомлялося раніше:

Микола Тищенко став об'єктом критики через день народження дружини Алли Барановської, якій 18 квітня виповнилося 26 років.

Як повідомили журналісти, свято в розпал карантину в Києві відзначили в п'ятизірковому готелі Fairmont в центрі міста.

Після того, як в соціальних мережах почали з'являтися фото і відео з Fairmont, поліція порушила кримінальну справу.

20 квітня народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко зробив заяву після скандалу навколо святкування дня народження його дружини під час локдауну в Києві. За його словами, з юридичної точки зору - святкування чого-небудь в готельних номерах готелів абсолютно не заборонені.

Закарпатье Нестор Шуфрич Микола Тищенко новини України
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