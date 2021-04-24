"Канали Медведчука" працюють в Україні, попри блокування YouTube

YouTube не зміг повністю заблокувати "канали Медведчука" в Україні / УНІАН

Всесвітній відеохостинг YouTube заблокував канали 112, ZIK і NewsOne на території України. Однак, як з'ясувалося, під блокаду не потрапили трансляції, три нових ютуб-канали з аналогічними назвами, а також YouTube-канал Перший незалежний. При цьому перейти до перегляду забанених каналів можна використовуючи VPN або ж змінивши локацію, використовуючи Google-аккаунт.

Зокрема, канали 112, ZIK і NewsOne дійсно формально заблоковані на YouTube. При переході по посилання можна побачити такий напис: "Цей канал недоступний для перегляду у вашій країні".

Якщо включити VPN, канали знову доступні до перегляду.

Крім того, якщо в пошуковому рядку YouTube ввести запит, наприклад, "112", то можна побачити трансляцію каналу Перший Незалежний, яка відкрита і доступна до перегляду. Причому трансляція йде з заблокованого в Україні 112.читайте такожУ Мінкульті відреагували на блокування Youtube "каналів Медведчука"

Крім цього, Перший незалежний створив три додаткових канали на YouTube, які не заблоковані, і де доступні для перегляду трансляції. Це 112 UA, ZIK UA TV, і NEWSONE UA TV.

"Всі дії Банкової абсолютно безглузді, тому що ми відкрили нові майданчики, з яких українські глядачі можуть отримувати нову інформацію", - стверджують у пресслужбі каналу і уточнюють, що вони вже звернулися з апеляцією до офісу YouTube у Дубліні.

Примітно, заборона також обходиться за допомогою Google-аккаунта. Для цього в YouTube змінюється місце розташування з України на іншу країну і канал починає працювати.

Нагадаємо, на базі телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne, а також на їх YouTube-каналах, після лютневого блокування йде трансляція нового каналу медіагрупи – Перший незалежний.

Блокування "каналів Медведчука" в Україні