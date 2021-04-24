"Канали Медведчука" працюють в Україні, попри блокування YouTube

Канал Перший незалежний віщає ще на трьох нових YouTube-каналах.
Всесвітній відеохостинг YouTube заблокував канали 112, ZIK і NewsOne на території України. Однак, як з'ясувалося, під блокаду не потрапили трансляції, три нових ютуб-канали з аналогічними назвами, а також YouTube-канал Перший незалежний. При цьому перейти до перегляду забанених каналів можна використовуючи VPN або ж змінивши локацію, використовуючи Google-аккаунт.
Зокрема, канали 112, ZIK і NewsOne дійсно формально заблоковані на YouTube. При переході по посилання можна побачити такий напис: "Цей канал недоступний для перегляду у вашій країні".
Якщо включити VPN, канали знову доступні до перегляду.
Крім того, якщо в пошуковому рядку YouTube ввести запит, наприклад, "112", то можна побачити трансляцію каналу Перший Незалежний, яка відкрита і доступна до перегляду. Причому трансляція йде з заблокованого в Україні 112.читайте такожУ Мінкульті відреагували на блокування Youtube "каналів Медведчука"
Крім цього, Перший незалежний створив три додаткових канали на YouTube, які не заблоковані, і де доступні для перегляду трансляції. Це 112 UA, ZIK UA TV, і NEWSONE UA TV.
"Всі дії Банкової абсолютно безглузді, тому що ми відкрили нові майданчики, з яких українські глядачі можуть отримувати нову інформацію", - стверджують у пресслужбі каналу і уточнюють, що вони вже звернулися з апеляцією до офісу YouTube у Дубліні.
Примітно, заборона також обходиться за допомогою Google-аккаунта. Для цього в YouTube змінюється місце розташування з України на іншу країну і канал починає працювати.
Нагадаємо, на базі телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne, а також на їх YouTube-каналах, після лютневого блокування йде трансляція нового каналу медіагрупи – Перший незалежний.
Блокування "каналів Медведчука" в Україні
- Президент України Володимир Зеленський 2 лютого підписав указ про запуск рішення Ради національної безпеки і оборони, на базі якого були ввпроваджені санкції проти парламентарія від ОПЗЖ Тараса Козака, який є соратником Віктора Медведчука. Термін обмежень складе 5 років. Телеканали 112, Zik і NewsOne заблоковані на території України, тому що їх власником є Козак.
- Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква стверджував, що держава прийняла рішення про блокаду "каналів Медведчука" після отримання правоохоронцями доказів про фінансування каналів 112 Україна, Zik і NewsOne з території РФ.
- Українські спецслужби вивчали версію, згідно з якою Тараса Козака підозрювали у підприємницькій діяльності у "ЛНР". Через компанію Донське вугілля, яка працює на окупованій Луганщині, могли фінансуватися "канали Медведчука".
- 24 лютого з'явилися відомості про те, що журналісти "каналів Медведчука" запускають новий канал на базі телеканалу Перший незалежний вже в квітні. Однак канал з'явився ще 26 лютого, але через годину був відключений в кабельних мережах на вимогу СБУ.