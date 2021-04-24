YouTube заблокував "канали Медведчука"

ZIK, 112 Україна і NewsOne потрапили під санкції / УНІАН

Телеканали ZIK, 112 Україна і NewsOne, які після запровадження санкцій транслювалися на відеохостингу YouTube, більше недоступні для перегляду на території України.

При цьому за кордоном їх як і раніше можна дивитися. Також продовжує роботу YouTube-канал Перший незалежний, який створили журналісти закритих каналів.

Зазначається, що "контент заблоковано в домені вашої країни на вимогу державних органів".

Як повідомляв Главред, 9 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що влада працює над тим, щоби телеканали "пулу Медведчука" отримали довічне блокування на YouTube.

5 березня підсанкційний телеканал 112 Україна поскаржився на блокування його трансляції на Youtube. У Тelegram-каналі NewsOne заявили, що YouTube нібито не витримав тиску Зеленського, тому заблокував трансляцію.

20 квітня міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що Україна неодноразово офіційно зверталася до Youtube, щоби заблокувати трансляції так званих "телеканалів Медведчука". Однак поки що відповідь від відеохостингу не отримали.

Санкції проти Тараса Козака і телеканалів NewsOne, ZIK і 112 - про що повідомляв Главред: