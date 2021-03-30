Кандидат у нардепи "під прицілом" через російський паспорт: що потрібно знати

З Андрієм Аксьоновим всі працюють, запевнив Іван Баканов / mrd.gov.ua

Глава Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що спецслужба знає, що у мера Добропілля Донецької області, кандидата в нардепи на довиборах до Верховної Ради Андрія Аксьонова є паспорт громадянина Російської Федерації.

Під час позачергового засідання парламенту у Баканова запитали, чому очільника міста допустили на вибори й не почали проти нього кримінальне провадження, і він відповів, що з Аксьоновим "всі працюють", пише УНІАН.

Очільник СБУ додав, що не варто переживати.

"...Аксьонов. Всі працюють з Аксьоновим. Не переживайте", – сказав Баканов.

Журналіст та представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську (наша країна, РФ та ОБСЄ) для врегулювання ситуації на Донбасі Денис Казанський 28 березня написав у Facebook, що у 2014 Аксьонов був один з організаторів "референдуму" самопроголошеної "ДНР" на околиці Добропілля – у селищі Новодонецьке.

Казанський зазначив, що у населеному пункті не було бойовиків, і Аксьонова ніхто не змушував організовувати "голосування". Журналіст додав, що потім Аксьонов втік у захоплений РФ Крим та отримав російський паспорт.

З Андрієм Аксьоновим всі працюють, запевнили в СБУ / Скріншот

За відомостями Казанського, у 2015-му той повернувся у Добропілля та взяв участь у виборах мера.

Журналіст підкреслив, що вже у 2018-му Аксьонова звинуватили у розтраті майна й підробці документів, його оголосили у розшук.

З Андрієм Аксьоновим всі працюють, запевнили у спецслужбі / Скріншот

Казанський підкреслив, що мер спочатку покинув Україну, а потім повернувся та стверджував, що лікувався. Після цього Аксьонов вдруге став мером Добропілля.

Нагадаємо, 28 березня в Україні проходили довибори до парламенту через те, що два нардепи склали мандати.

Виборчі перегони зокрема були у Донецькій області на окрузі №50. Центральна виборча комісія опрацювала понад 90% протоколів й поділилася, що на окрузі лідирує Андрій Аксьонов – отримав понад 65% голосів виборців.

Біографія Андрія Аксьонова – головні факти

Аксьонов народився 2 лютого 1971 року у Новодонецькому, у 2000-му закінчив Донецький державний технічний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю Розробник родовищ корисних копалин та став гірничим інженером, йдеться на сайті Добропільської міськради.

Був депутатом Добропільської міськради V скликання. У 2008 році та 2010-му перемагав на виборах голови Новодонецька. Його обирали головою Добропілля у 2015 році та у 2020-му.

Аксьонов одружений, у нього є четверо дітей.