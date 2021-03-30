Кандидат у нардепи "під прицілом" через російський паспорт: що потрібно знати

Щодо Аксьонова не варто переживати, запевнив Баканов.
Глава Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що спецслужба знає, що у мера Добропілля Донецької області, кандидата в нардепи на довиборах до Верховної Ради Андрія Аксьонова є паспорт громадянина Російської Федерації.
Під час позачергового засідання парламенту у Баканова запитали, чому очільника міста допустили на вибори й не почали проти нього кримінальне провадження, і він відповів, що з Аксьоновим "всі працюють", пише УНІАН.
Очільник СБУ додав, що не варто переживати.
"...Аксьонов. Всі працюють з Аксьоновим. Не переживайте", – сказав Баканов.
Журналіст та представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську (наша країна, РФ та ОБСЄ) для врегулювання ситуації на Донбасі Денис Казанський 28 березня написав у Facebook, що у 2014 Аксьонов був один з організаторів "референдуму" самопроголошеної "ДНР" на околиці Добропілля – у селищі Новодонецьке.
Казанський зазначив, що у населеному пункті не було бойовиків, і Аксьонова ніхто не змушував організовувати "голосування". Журналіст додав, що потім Аксьонов втік у захоплений РФ Крим та отримав російський паспорт.
За відомостями Казанського, у 2015-му той повернувся у Добропілля та взяв участь у виборах мера.
Журналіст підкреслив, що вже у 2018-му Аксьонова звинуватили у розтраті майна й підробці документів, його оголосили у розшук.
Казанський підкреслив, що мер спочатку покинув Україну, а потім повернувся та стверджував, що лікувався. Після цього Аксьонов вдруге став мером Добропілля.
- Нагадаємо, 28 березня в Україні проходили довибори до парламенту через те, що два нардепи склали мандати.
- Виборчі перегони зокрема були у Донецькій області на окрузі №50. Центральна виборча комісія опрацювала понад 90% протоколів й поділилася, що на окрузі лідирує Андрій Аксьонов – отримав понад 65% голосів виборців.
Біографія Андрія Аксьонова – головні факти
Аксьонов народився 2 лютого 1971 року у Новодонецькому, у 2000-му закінчив Донецький державний технічний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю Розробник родовищ корисних копалин та став гірничим інженером, йдеться на сайті Добропільської міськради.
Був депутатом Добропільської міськради V скликання. У 2008 році та 2010-му перемагав на виборах голови Новодонецька. Його обирали головою Добропілля у 2015 році та у 2020-му.
Аксьонов одружений, у нього є четверо дітей.
Агресія РФ у Криму та на Донбасі
У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".