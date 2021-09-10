Карантин в Україні можуть посилити: Ляшко розповів про запровадження "жовтої" і "червоної" зон

Перехід в "жовту" зону може відбутися в третій декаді вересня / УНІАН

В Україні працюють над змінами до адаптивного карантину. Щойно їх внесуть до постанови про адаптивний карантин, у країні введуть "жовту" зону, заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів.

Ляшко пояснив, що наразі його відомство відпрацьовує юридичні правки з Міністерством юстиції. Йдеться про внесення змін до адаптивного карантину. Якщо уряд схвалить зміни, постанова набуде чинності вже через 7 днів.

"Щойно буде висновок Міністерства юстиції, ми будемо просити прем'єра скликали позачерговий Кабмін, де буде розглянуте питання внесення змін до постанови про адаптивний карантин", – висловився голова МОЗ.

Найближче засідання Кабміну заплановано на 15 вересня.

Раніше повідомлялося, що з понеділка, 13 вересня, вся Україна може переміститися з "зеленої" в "жовту" зону карантину. Не виключено, що в областях, в яких фіксуються найгірші показники по коронавірусу, карантин можуть посилити ще більше.

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