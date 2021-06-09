Карпати колихнув другий за тиждень землетрус

У Карпатах стався землетрус / Фото: pixabay.com

У вівторок, 8 червня, в Карпатах стався землетрус. Це вже другий випадок за останній тиждень.

Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, підземний поштовх зафіксували вчора о 16:32 у селі Пасічна Надвірнянського району. Його магнітуда склала близько 2,6 бала за шкалою Ріхтера.

Землетрус не мав жодних негативних наслідків. Звернень від громадян до ДСНС не надходило.

Як повідомляв Главред, землетрус у Карпатах зафіксували 4 червня поблизу села Манява Богородчанського району Івано-Франківської області. Природне явище пройшло без негативних наслідків. Про постраждалих або руйнування не повідомляється. Звернень від громадян до ДСНС не надходило.