Карпати колихнув другий за тиждень землетрус

Підземний поштовх зафіксували 8 червня в селі Пасічна Надвірнянського району. Його магнітуда склала близько 2,6 бала за шкалою Ріхтера.
У вівторок, 8 червня, в Карпатах стався землетрус. Це вже другий випадок за останній тиждень.
Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, підземний поштовх зафіксували вчора о 16:32 у селі Пасічна Надвірнянського району. Його магнітуда склала близько 2,6 бала за шкалою Ріхтера.
Землетрус не мав жодних негативних наслідків. Звернень від громадян до ДСНС не надходило.
Як повідомляв Главред, землетрус у Карпатах зафіксували 4 червня поблизу села Манява Богородчанського району Івано-Франківської області. Природне явище пройшло без негативних наслідків. Про постраждалих або руйнування не повідомляється. Звернень від громадян до ДСНС не надходило.
Автор: Анна Багрій