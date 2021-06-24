Катастрофа МАУ під Тегераном: експертиза не підтвердила умисне знищення літака - ЗМІ

Експертизу аварії літака провели в Канаді. Аналіз базується на всіх доказах і розвідувальних даних, доступних уряду країни.
Офіційна судово-медична експертиза катастрофи літака Міжнародних авіаліній України, проведена в Канаді, нібито не виявила підтверджень, що повітряне судно збили навмисно. Однак це не звільняє Іран від відповідальності за загибель 176 осіб, які були на борту.
Звіт, в якому про це йдеться, ще не оприлюднили, але з документом зміг ознайомитися суспільний мовник CBC News. Аналіз базується на всіх доказах і розвідувальних даних, доступних уряду Канади.
У документі вказується, що Іран не надав достовірного пояснення, чому і як його військові збили літак.
"Беручи до уваги сукупність доступної інформації, судово-медична команда дійшла висновку, що низка вчинків і бездіяльності іранської цивільної та військової влади призвела до небезпечної ситуації, при якій раніше певні ризики були недооцінені та не враховані", - йдеться в звіті.
"Цивільна та військова влада Ірану своїми діями і бездіяльністю безпосередньо наразили рейс PS752 та інші цивільні літаки на небезпеку, створивши умови, в яких оператор бойової системи мав можливість запустити ракети, не зумівши вжити адекватних заходів для зменшення цього високого ризику", - наголошується у документі.
Цей звіт дає Канаді можливість запровадження санкцій проти Ірану. При цьому Іран "зобов'язаний надати чіткі відповіді з усіх аспектів цієї трагедії".
Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що уряд використовуватиме всі доступні варіанти, включаючи Міжнародний суд в Гаазі.
"Звіт показує, що офіційний звіт про події в Ірані є хитрим, оманливим і поверхневим, і навмисно ігнорує ключові фактори", — написав Трюдо.
"Вищі чиновники режиму ухвалювали рішення, які призвели до цієї трагедії, і світ не повинен дозволяти їм безкарно ховатися за купкою "козлів відпущення", — додав прем'єр-міністр Канади.
Катастрофа літака МАУ в Ірані
- 8 січня 2020 року літак Міжнародних Авіаліній України, який виконував рейс у напрямку Тегеран - Київ, зазнав аварії в Ірані. На борту цивільного авіалайнера Boeing 737 перебували 11 українців (9 з них - члени екіпажу), а також громадяни Британії, ФРН, Швеції, Ірану, Канади та Афганістану. Всього - 176 осіб.
- Через три дні після авіакатастрофи в Тегерані визнали, що літак МАУ був збитий Іраном. Президент Хасан Рухані сказав, що авіалайнер був збитий "внаслідок ненавмисної людської помилки". Він пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
- У підсумковому звіті Ірану причиною аварії літака МАУ назвали "помилку оператора системи ППО". В Україні заявили, що звіт є "збіркою маніпуляцій". Як вважають у Києві, Тегеран намагається піти від відповідальності й виправдати свою державу.
- 10 лютого ЗМІ повідомили про те, що в розпорядженні канадської розвідки опинився аудіозапис, на якому людина з голосом, схожим на голос глави МЗС Ірану Джавада Заріфа, говорить про можливі причини катастрофи лайнера. Згідно з повідомленням, міністр допустив, що український авіалайнер могли збити навмисно.
- У МЗС Ірану заявили, що інформація про наявність аудіозапису з " голосом Заріфа", не відповідає дійсності.