Катастрофа МАУ під Тегераном: експертиза не підтвердила умисне знищення літака - ЗМІ

Літак МАУ зазнав аварії 8 січня 2020 року / Reuters

Офіційна судово-медична експертиза катастрофи літака Міжнародних авіаліній України, проведена в Канаді, нібито не виявила підтверджень, що повітряне судно збили навмисно. Однак це не звільняє Іран від відповідальності за загибель 176 осіб, які були на борту.

Звіт, в якому про це йдеться, ще не оприлюднили, але з документом зміг ознайомитися суспільний мовник CBC News. Аналіз базується на всіх доказах і розвідувальних даних, доступних уряду Канади.

У документі вказується, що Іран не надав достовірного пояснення, чому і як його військові збили літак.

"Беручи до уваги сукупність доступної інформації, судово-медична команда дійшла висновку, що низка вчинків і бездіяльності іранської цивільної та військової влади призвела до небезпечної ситуації, при якій раніше певні ризики були недооцінені та не враховані", - йдеться в звіті.

"Цивільна та військова влада Ірану своїми діями і бездіяльністю безпосередньо наразили рейс PS752 та інші цивільні літаки на небезпеку, створивши умови, в яких оператор бойової системи мав можливість запустити ракети, не зумівши вжити адекватних заходів для зменшення цього високого ризику", - наголошується у документі.

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Цей звіт дає Канаді можливість запровадження санкцій проти Ірану. При цьому Іран "зобов'язаний надати чіткі відповіді з усіх аспектів цієї трагедії".

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що уряд використовуватиме всі доступні варіанти, включаючи Міжнародний суд в Гаазі.

"Звіт показує, що офіційний звіт про події в Ірані є хитрим, оманливим і поверхневим, і навмисно ігнорує ключові фактори", — написав Трюдо.

"Вищі чиновники режиму ухвалювали рішення, які призвели до цієї трагедії, і світ не повинен дозволяти їм безкарно ховатися за купкою "козлів відпущення", — додав прем'єр-міністр Канади.

Катастрофа літака МАУ в Ірані