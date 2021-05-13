Катастрофа під Чугуєвом: знайдено головну причину падіння Ан-26

Названо головну причину падіння Ан-26 під Харковом / УНІАН

Катастрофа військово-транспортного літака Ан-26 біля Чугуєва (знаходиться під Харковом) з курсантами Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба сталася через службову недбалість та прагнення заощадити час та паливо.

Головна причина катастрофи Ан-26 під Харковом – незаконний дозвіл на польоти цього літака "конвеєрним" способом, розкрив результати розслідування журналістам начальник слідчого відділу Державного бюро розслідувань Вадим Приймачук, пише УНІАН.

За його словами, суть "конвеєрного" способу полягала у тому, що Ан-26 здійснював навчальний політ, потім приземлявся і знову злітав, не проходячи технічний огляд.

"...основною причиною трагедії став незаконний дозвіл керівником польотів на аеродромі в Чугуєві на злети зазначеного літака "конвеєрним" способом. Такі дозволи він давав на останні чотири польоти перед трагедією...", – поділився Приймачук.

Начальник слідчого відділу ДБР додав, що через "конвеєрний" спосіб польотів екіпаж не зміг вчасно знайти поломку систем одного з двох двигунів та зупинити борт.

Нагадаємо, Ан-26 розбився під Харковом увечері 25 вересня 2020 року, загинули 26 осіб. На борту перебували сім членів екіпажу та 20 курсантів університету ПС ім. Кожедуба. Після падіння борту вижив один курсант.

Приймачук підкреслив, що Ан-26 після кожного навчального польоту потрібно зупиняти й оглядати його двигуни.

У ДБР також розповіли про людський фактор, який призвів до катастрофи.

читайте такожМоторошна катастрофа Ан-26: начальника університету відсторонили від посади"...командир повітряного судна не мав допуску до нічних польотів, оскільки... понад одинадцять місяців... не відновлював свої навички польотів вночі. Це у підсумку призвело до того, що він не впорався з пілотуванням літака у нештатній ситуації, коли один з двигунів втратив тягу, і не зміг посадити літак на злітну смугу", – заявив керівник.

Наприкінці жовтня того ж року з'явилися результати розслідування, проведеного комісією Кабміну. Урядова комісія з'ясувала, що в одному з двигунів літака відмовила система граничного регулювання температури.

В уряді зазначили, що через таку поломку виникла позаштатна ситуація, проте вона не мала призвести до катастрофи. Комісія дійшла висновку, що не останню роль зіграв людський фактор.

За фактом падіння Ан-26 розпочато кілька кримінальних провадження. Керівнику польотами та командиру військової частини А-4104 повідомили про підозру за ст. 416 Кримінального кодексу – Порушення правил польотів або підготовки до них.

Командувача Повітряних сил Збройних сил України Сергія Дроздова звинуватили у недбалому ставленні до військової служби – це ст. 425 КК.