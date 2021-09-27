Катастрофа у Харкові: опорні COVID-лікарні заповнені на 90%

У Харкові стрімко зростає кількість хворих на коронавірус / Фото Reuters

Опорні лікарні Харкова, у яких лікують хворих на коронавірус українців, заповнені на 90%. Деяких пацієнтів везуть до лікарень районів області. Всього у Харкові є шість опорних лікарень.

Як розповів Суспільному 27 вересня директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов, всього в області 13 опорних лікарень, і в регіоні існує єдина госпітальна база з COVID.

"Заповненість зараз лікарень по місту Харкову - 90%, тобто для того, щоб дійсно формувати резерв ліжок, людей можуть і направляють, в залежності від вільних ліжок - у додаткові лікарні (в районах області, - ред.). У нас немає поділення на міські чи обласні, всі ці лікарні дозволені МОЗ для лікування хворих (з COVID, - ред.), у нас база - 13 лікарень", - сказав Хаустов.

читайте такожУ Харкові вироблятимуть вакцину проти коронавірусуДнями заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк заявив, що на Харківщині для хворих на COVID є 3015 ліжок, з яких 2010 - з централізованим киснем.

Реклама

В області COVID-19 діагностували вже у 162 853 осіб. У регіоні за весь період пандемії померло 3883 хворих. Видужали від коронавірусу вже 149 115 осіб. Зараз під наглядом медиків перебуває 9855 пацієнтів.

Графік захворюваності на коронавірус у Харкові / Google