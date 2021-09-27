Катастрофа у Харкові: опорні COVID-лікарні заповнені на 90%

Хворих харків'ян везуть в опорні лікарні, розташовані в області.
Опорні лікарні Харкова, у яких лікують хворих на коронавірус українців, заповнені на 90%. Деяких пацієнтів везуть до лікарень районів області. Всього у Харкові є шість опорних лікарень.
Як розповів Суспільному 27 вересня директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов, всього в області 13 опорних лікарень, і в регіоні існує єдина госпітальна база з COVID.
"Заповненість зараз лікарень по місту Харкову - 90%, тобто для того, щоб дійсно формувати резерв ліжок, людей можуть і направляють, в залежності від вільних ліжок - у додаткові лікарні (в районах області, - ред.). У нас немає поділення на міські чи обласні, всі ці лікарні дозволені МОЗ для лікування хворих (з COVID, - ред.), у нас база - 13 лікарень", - сказав Хаустов.
читайте такожУ Харкові вироблятимуть вакцину проти коронавірусуДнями заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк заявив, що на Харківщині для хворих на COVID є 3015 ліжок, з яких 2010 - з централізованим киснем.
В області COVID-19 діагностували вже у 162 853 осіб. У регіоні за весь період пандемії померло 3883 хворих. Видужали від коронавірусу вже 149 115 осіб. Зараз під наглядом медиків перебуває 9855 пацієнтів.
Штам коронавірусу Дельта
Дельта-штам коронавірусу SARS-CoV-2 - один із штамів вірусу SARS-CoV-2, збудника COVID-19.
Вперше виявлений і описаний в Індії.
У дельта-штаму виявили мутацію P681R. В результаті змінено невеликий фрагмент S-білка, а вірус став заразнішим.
Передача відбувається в різних вікових групах, включаючи осіб від 12 до 20 років. Інкубаційний період становить не 3-7 днів, а 1-3 дні. Також відзначається підвищене вірусне навантаження (в порівнянні з іншими штамами). Період виведення збудника з організму становить 13-15 днів, в той час як для інших штамів він становить 7-9 днів.
Викликає простудні симптоми у важкій формі, включаючи нездужання, підвищену температуру, мігрень (головний біль), біль у горлі, кашель і риніт. Ризик госпіталізації в порівнянні з альфа-штамом вище в 1,85 раза, повідомляє Вікіпедія.