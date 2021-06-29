Катастрофічний стан: у водах Дніпра виявили 161 забруднювач

У річці Дніпро зафіксували катастрофічний стан / pixabay

У поверхневих водах Дніпра виявлено 161 забруднювач. Як повідомляє пресслужба Рахункової палати, екологічний стан річки визначено як катастрофічний.

Зокрема, в поверхневих водах були виявлені гербіцид атразин, кадмій і нікель. Наявність таких забруднювачів загрожує здоров'ю населення України і може призвести до екологічної катастрофи.

Про це свідчать результати аудиту ефективності виконання заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року.

У Рахунковій палаті повідомили, що показники якості води в річці погіршуються. Останні проведені дослідження виявили значні перевищення синтетичних речовин: сільськогосподарських отрутохімікатів, фармацевтичних препаратів і речовин, які використовується в парфумерії (синтетичного мускусу, цинку і міді, ртуті).

Також причинами катастрофічного стану басейну Дніпра є цвітіння, яке стало причиною масового мору риби, і обміління річки.

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У Рахунковій палаті зазначають, що у випадку, якщо екологічна ситуація в басейні Дніпра не покращиться, виникне необхідність повного очищення води, що призведе до значних навантажень на державний бюджет.

Видатки можуть бути більш ніж у 2 тис. разів більше передбачених видатків з держбюджету на виконання заходів програми.

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У 2017-2020 роках в рамках програми на екологічне оздоровлення басейну Дніпра було спрямовано 4,2 млн гривень. За ці кошти провели моніторинг стану навколишнього природного середовища в басейні річки та забезпечення розвитку інформаційних систем екологічного менеджменту.

Як раніше повідомляв Главред, на захопленому Росією півострові Крим через негоду оголосили про надзвичайну ситуацію. Сильні зливи призвели до того, що сталася повінь. У Ялті та Керчі – містах, які найбільше постраждали від погодних катаклізмів – за добу випала двомісячна норма опадів.

Керч зіткнулася із затопленням близько 300 домогосподарств, центральних вулиць і лікарень. У полоні води опинився і 10-тисячний стадіон 50-річчя Жовтня, який перетворився на басейн.

У Ялті оголосили про природну катастрофу. У місті відключили воду, а також заборонили купатися в морі і виходити з дому.