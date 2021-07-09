"Кожен з нас - президент": стало відомо, коли можна буде купити книгу Мендель і скільки вона коштує

Юлія Мендель з червня 2019 по квітень 2021 була прессекретарем Володимира Зеленського / УНІАН

Експрессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель написала книгу з елементом автобіографії під назвою "Кожен з нас - президент". Мендель зізналася, що готувала вона свою книгу до видання з великими труднощами і цілих два роки. У ній йдеться про її непросту долю, яка привела її в політичний істеблішмент України.

Книгу Мендель видав Клуб сімейного дозвілля. Продажі стартують з 11 липня. Ціна одного примірника - 190 гривень, повідомляє видавництво в своєму інтернет-магазині.

У Мережі вже з'явилася обкладинка книги Мендель. Вона виконана в "бізнесових" синьо-білих тонах. На обкладинці зображена сама Юлія Мендель в синьому піджаку та білій блузці з досить глибоким декольте.

Обкладинка книги Юлії Мендель / bookclub.ua

Цікаво, що на книзі стоїть вікове обмеження – читати її рекомендують тим, кому вже виповнилося 16 років.

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Як повідомляв Главред, наприкінці квітня стало відомо, що прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель йде з посади. Вона сама написала заяву на звільнення.

За даними ЗМІ, незабаром Мендель стане позаштатною радницею голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Мендель стала прессекретарем Володимира Зеленського на початку червня 2019 року. Мендель родом з Херсона, а навчалася в Києві на журналіста.

Проходила тренінг для журналістів в Єльському університеті (США), писала для американських видань The New York Times і Politico. Працювала на великих українських телеканалах - ICTV, Еспресо TV, Інтер.