КМДА вводить жорсткі обмеження для самокатів: тепер де попало не покатаєшся

Швидкість не повинна перевищувати 20 км / год / год

Київська влада вирішила ввести обмеження для самокатів щодо швидкості і територій їх пересування. Відповідний меморандум керівництво міста підписало з операторами послуг прокату електросамокатів.

Як повідомили в пресслужбі КМДА, документ підписали в четвер, 24 червня.

"Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва. Від міста документ підписав заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов. З іншого боку підписи поставили представники всіх семи компаній, які сьогодні надають послуги прокату електросамокатів в Києві: ТМ "Вolt", ТМ" Kiwi", ТМ" Scroll", ТМ" BikeNow", TM" Zelectra", TM" Jet "і TM" Vzhooh", - йдеться в повідомленні.

Також в адміністрації зазначили, що на сьогоднішній день в Києві налічується близько 4000 прокатних електросамокатів. До кінця року їх кількість може збільшитися до 7000.

Меморандум передбачає максимальну швидкість руху не вище 20 км/год. Однак в пішохідних, зелених та історичних зонах її межа становить 14 км/год.

Реклама

Також самокати буде заборонено паркувати в історичних центрах, зонах навколо дипломатичних установ, біля окремих державних і правоохоронних органів, а також суб'єктів, які ведуть свою діяльність в галузі національної безпеки і оборони.

А ось на таких територіях, як Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі релігійні і чутливі зони, наприклад, кладовища і зони навколо органів державної влади пересування на самокатах буде заборонено взагалі.

Ще одним важливим пунктом документу є "зобов'язання операторів страхувати кожного користувача на випадок нещасних випадків і травм при використанні самоката. Поліс повинен покривати витрати на медичну допомогу і лікування, а також шкоду, завдану майну третіх осіб - з покриттям від 100 тисяч гривень".

Правила руху в Києві:

1 квітня поточного року КМДА зняла обмеження швидкості на семи вулицях столиці. Так, водії замість максимальної швидкості у 50 км на годину отримали можливість розганятися до 80 км на годину.

Обмеження зняли на таких вулицях: