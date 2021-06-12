"Кіборги стримували Донецький аеропорт 242 дні: у Харкові СБУ "привітала" РФ з Днем Росії

СБУ в Харкові "привітала" РФ з Днем Росії / t.me/kharkiv_1654

Служба безпеки України розмістила біля консульства РФ у Харкові банер, в якому нагадала про героїчний подвиг українських військових у Донецькому аеропорту. Таким чином, спецслужба привітала російську державу з Днем Росії, який в країні-агресорі відзначають 12 червня.

Як повідомляє Telegram-канал Харків 1654, на банері написано, що різні країни стримували фашистів від 6 до 58 днів, тоді як українським військовим це вдавалося протягом 242 днів.

"Донецький аеропорт: 242 дні", - вказали в СБУ.

У Харкові СБУ нагадала в День Росії про подвиг українських "кіборгів" у Донецькому аеропорту / t.me/kharkiv_1654

Довідка

Бої за Донецький аеропорт

Збройне протистояння за Донецький аеропорт між силами АТО на Донбасі і російськими гібридними військами "ДНР" йшли з вересня 2014 року по 22 січня 2015 року. Українські війська обороняли стратегічний об'єкт 242 дні. Бої за ДАП стали одним з головних символів незламності духу українських військ. Захисників Донецького аеропорту через це назвали "кіборгами"

Війна Росії та України

Збройне протистояння РФ і України почалося після анексії Криму і окупації Донбасу у 2014 році. У квітні Київ оголосив антитерористичну операцію в Донецькій і Луганській областях, яка ув 2018 році була переформатована в Операцію об'єднаних сил.

Противником України виступають російські незаконні збройні формування "ЛНР" і "ДНР". Росія є стороною військового конфлікту на Донбасі, однак на офіційному рівні Москва цього не визнає.