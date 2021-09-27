Київ припускає зупинку транзиту газу до Угорщини через її контракт з Москвою

Київ допускає зупинку транзиту газу до Угорщини через її контракт з Москвою / УНІАН

Новий газовий контракт Угорщини та Російської Федерації може призвести до до скорочення або повної зупинки транзиту територією України. Російська сторона зможе постачати весь законтрактований газ без допомоги української газотранспортної системи. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав генеральний директор "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

За його словами, як тільки у Росії з'являється можливість обійти Україну при транзиті газу, Кремль відразу норовить запустити набагато довші, але власні транзитні газопроводи.

"Незважаючи на контракт до 2024 року, ми очікуємо значне подальше скорочення або повну зупинку транзиту в Угорщину через Україну", − сказав Макогон.

За його словами, саме тому Технічна добудова газопроводу "Північний потік-2" створює критичні ризики існуючого транзиту через Україну і продовження контракту після 2024 року.

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Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ України заявили, що офіційний Київ здивований і розчарований рішенням Угорщини підписати 27 вересня 2021 року в Будапешті новий довгостроковий контракт з російським концерном Газпром на поставку газу в обхід України.

У МЗС підкреслюють, що Угорщині й надалі вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України, яка дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи.