Київ готується до військового параду до Дня Незалежності: у столиці масові затори

Репетиція параду до Дня Незалежності / скріншот

У центрі української столиці в середу, 18 серпня, проходить перша репетиція військового параду до 30-річчя Незалежності. У зв'язку з цим вулиці Києва перекриті і на дорогах виникли затори.

Військова техніка кількома колонами рухається в бік Майдану. Таким чином затори утворилися на бульварах Лесі Українки та Тараса Шевченка, проспекті Перемоги (частково перекритий), вулицях Басейній, Прорізній, Володимирській, Хмельницького, Гончара, Бульварно-Кудрявській, Чорновола, Довженка, Гетьмана, Повітрофлотському проспекті та багатьох інших.

Крім того, дана ситуація обурила і пішоходів, які так само, як і машини, не змогли пройти за звичним маршрутом. Деякі навіть матюкалися.

Як відомо, заплановано три репетиції військового параду, які відбудуться 18, 20 і 22 серпня з 15:30 до 01:15.

В ході репетицій також будуть перекриті траси під час переміщення частин військової техніки.

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У зв'язку з цим внесено зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту. А також 18, 20, 22 і 24 серпня буде припинена робота парковок в центрі міста.

Нагадаємо, що раніше у Києві були помічені винищувачі, військово-транспортні літаки і вертольоти. Людей і тварин налякали гучні звуки авіації. Пізніше з'ясувалося, що це була підготовка до параду до Дня Незалежності України. Таким чином Нацгвардія проводила тренувальні польоти.

Також раніше президент України Володимир Зеленський розповів про святкування ювілею Незалежності України. За його словами, 24 серпня українців чекають концерти, військові паради і перший саміт "Кримської платформи", який покладе початок деокупації українського півострова.