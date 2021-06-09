Київ і Вашингтон скоординували позиції перед зустріччю Байдена і Путіна - ОП

США підтримують суверенітет, територіальну цілісність і безпеку України/ ukroboronprom.com.ua

Напередодні зустрічі президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна Вашингтон і Київ скоординували свої позиції. Також це стосується саміту НАТО та інших червневих переговорів на вищому рівні.

Таку заяву зробив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга, який відповідає за зовнішню політику, передає РБК-Україна.

За його словами, США підтримують суверенітет, територіальну цілісність і безпеку України. Саме ця позиція буде основною при обговоренні всіх тем, що зачіпають українські інтереси.

"Питання щодо "занепокоєнь" України у зв'язку з цими переговорами є некоректним", - зазначив Сибіга.

Він також додав, що для України важливо, щоб у глобальній політиці було більше передбачуваності та більше поваги до норм міжнародного права. За його словами, такий результат буде вигідним не лише для України, а й для всіх учасників міжнародних відносин.

Зустріч Байдена і Путіна

24 травня відбулися консультації Вашингтона та Москви з питань американо-російських відносин. Делегації очолювали радник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван і секретар Радбезу РФ Микола Патрушев. Сторони домовилися продовжити діалог в рамках саміту США та Росії.

25 травня в Білому домі та Кремлі офіційно підтвердили, що зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві.

Представник Білого дому Аманда Слоат розповіла про те, що Байден на переговорах з Путіним заявить йому про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков вважає, що Путін звернеться до Байдена з проханням підтримати "переговори" Києва з бойовиками "ЛДНР" на Донбасі та виконання Мінських угод.